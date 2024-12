Leerlingen Barnum maken kunstwerken over Oostende

Het eerste trimester zit erop en de leerlingen van 4 Natuurwetenschappen uit Barnum sloten die periode af met een unieke expo. De tentoonstelling was het resultaat van een cultureel project gekoppeld aan hun driedaagse excursie naar Oostende eind september. “Kunst is een universele taal die verbindt, over de schoolvakken heen.”

In september trokken de leerlingen van 4 Natuurwetenschappen op driedaagse naar Oostende. Naast wetenschappen en sport, was er ook ruimte voor cultuur en erfgoed. “Het waren drie gevarieerde dagen”, weet Gust Van Damme. “Het ging van garnaalkruien over aquadrones bouwen, zeehonden spotten tot het lichtspektakel James Ensor – Inspired by light en Mu. zee.”

Dankzij een financieel duwtje in de rug van de Provincie West-Vlaanderen en Dynamo van Cultuurkuur, ontpopten de leerlingen zich achteraf ook tot kunstenaar. In de lessen Beeld werden ze bijgestaan door de Oostendse museumgids Elke Dewulf. “Kunst is een universele taal die verbindt. Ik leerde de leerlingen de gelaagdheid van de kunst ontdekken. Ze maakten ook kennis met verschillende technieken en materialen om daarna zelf aan de slag te gaan. Ze waren vrij om te werken volgens eigen interesse en talenten en konden kiezen om samen te werken of alleen.”

Lange Nelle centraal

En het resultaat mocht er zijn. Tijdens de expo herkende je veel monumenten uit Oostende: de Mercator, Mu. Zee, de koninklijke stallen en HMS Vindictive. “Wij hebben de vuurtoren Lange Nelle centraal gezet”, vertellen Lise Sioen en Cara Boury. “We gebruikten echt zand voor het strand, creëerden een mooie zonsondergang en knutselden ook een bootje zodat de functie van de Lange Nelle duidelijk werd.” Alle werken werden met elkaar verbonden door het verhaal ‘Een bewogen dag in Oostende’ van Berre Cattry.

Het project was een succes en dat wil Barnum volgend schooljaar herhalen, maar dan in Roeselare. “We zijn klein gestart, maar volgend jaar willen we alle vierdes laten kennismaken met de rijke cultuur en het uitgebreide erfgoed van Roeselare”, legt Katrien Abbeloos uit, leerkracht en grote trekker van het project. “We willen Roeselare in de kijker zetten via beeldende kunst, maar ook via woord, dans en muziek.” Een voorstel dat alvast op de steun kan rekenen van burgemeester van Roeselare Kris Declercq en schepenen Matthijs Samyn en Mieke Van Brussel. (LC)