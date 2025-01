Leerkrachten basisscholen Kortrijk verzamelen voor een veiliger schoolverkeer

De leerkrachten geven les in het basisonderwijs, en moeten op hun beurt kinderen wegwijs maken in het verkeer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde steunt hen daarin. “Het is belangrijk om kinderen stapsgewijs de juiste kennis en vaardigheden in het verkeer bij te brengen. Niet alleen in theorie, maar ook vooral erg praktijkgericht”, zegt Kim Jacobs, Expert Verkeerseducatie (VSV).

Op 23 januari verzamelden 170 leerkrachten uit het basisonderwijs in Kortrijk voor een veiliger schoolverkeer. In het complexe verkeer moeten alle leerlingen in Vlaanderen de juiste kennis en vaardigheden aangeleerd krijgen om veilige en vaardige weggebruikers te worden.

Congres Verkeer op School

Om scholen en leerkrachten bij die belangrijke verantwoordelijkheid te ondersteunen organiseerde de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) het Congres Verkeer op School. “We hebben een ‘verticale leerlijn’ ontwikkeld waarbij we kinderen in het basisonderwijs stapsgewijs en stelselmatig nieuwe dingen aanleren om er sterke verkeersdeelnemers van te maken: van loopfiets tot fietsexamen.”

“De leerkrachten kunnen daarom vandaag inspiratie opdoen tijdens workshops. Kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs werken daaraan mee. Zo is er aandacht voor onder andere fietstraining, voetgangerstraining en veilige schoolomgeving- en routes.

Fiets- en voetgangersspelletjes zijn heel doenbaar en zelfs leuk zijn in de praktijk

“ Samen met enkele kleuters uit Kortrijk tonen we je dat die fiets- en voetgangersspelletjes heel doenbaar en zelfs leuk zijn in de praktijk. Deze workshop is een aanrader voor kleuterleid(st)ers en turnleerkrachten”, duidt Lies Thys, Projectverantwoordelijke Verkeers- en Mobiliteitseducatie.

