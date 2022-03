Leerkracht Engels wint The Masked Singer in VISO Roeselare

VISO Roeselare afdeling Polenplein organiseerde de voorbije drie weken haar eigen versie van The Masked Singer. Uiteindelijk won konijn Laura Lambert, leerkracht Engels, de finale.

Acht leerkrachten van VISO Roeselare trokken een leuk pak aan voor deze eigen versie van The Masked Singer. Ze namen vervolgens een filmpje met hun zangprestaties op, waarna de leerlingen via Smartschool konden stemmen.

De drie finalisten mochten donderdagmiddag het podium op de speelplaats op. In een uitzinnige sfeer werd leerkracht Engels Laura Lambert verkozen tot winnares. Heel wat leerlingen verwachtten niet dat zij konijn was.

Massaal gestemd

“Heel leuk, ik had nog nooit zoiets gedaan. Ik zing graag, vooral in de auto wanneer ik van Beernem naar mijn werk hier kom. Het was niet gemakkelijk om de voorbije weken niets te verklappen, maar ik was vooral voor het finale liveoptreden zenuwachtig. Ik had niet verwacht dat ik zou winnen.”

De organisatie van The Masked Singer was in handen van de leerlingenraad. “We wilden graag iets organiseren waarover de leerlingen konden praten. Ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. Er werd massaal gestemd op de zangprestaties van de leerkrachten”, aldus Irene Decuyper.