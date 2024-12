Lagere scholen feesten verkeersveilig op Fluofuif

Op 19 december beleefde het jonge volkje uit de lagere scholen van Kortemark het feest van het jaar. De afgelopen weken werden alle lagereschoolkinderen gecontroleerd op het dragen van hun fluohesje, en er werd gecontroleerd of hun fiets in goede staat was en of hun verlichting helemaal in orde was. Ook het dragen van de fietshelm was een belangrijk item tijdens deze controle. Aangezien uit de resultaten bleek dat elke school een fantastische score behaalde, werden ze getrakteerd op een heuse Fluofuif met chips en een dj. Terwijl alle leerlingen in hun fluohesje het beste van zichzelf gaven op de dansvloer, konden ze rekenen op de welwillende medewerking van de mensen van de dienst mobiliteit, de buitenschoolse kinderopvang, de vrijwilligers van de fietsbieb en de gemeentelijke opbouwwerker om alles in goede banen te leiden. (JDK/foto JDK)