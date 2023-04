Laatstejaars Atheneum Brugge zoeken kiezers voor politiek spel

Van maandag 24 tot en met vrijdag 28 april zullen de laatstejaars van Atheneum Brugge worden ondergedompeld in de politieke wereld. Tijdens een simulatiespel, dat door enkele leerkrachten werd ontworpen, zullen zeventig leerlingen fictieve politieke partijen vormen en probleemkwesties in het halfrond moeten oplossen. De kick-off van de week start met een workshop in het Stadhuis van Brugge, samen met de burgemeester en enkele schepenen.

Het Atheneum Brugge creëerde het unieke project ‘Athenelections: een beleidstraining voor jongeren’. Tijdens dit vijfdaagse burgerschapsproject eind april zullen zeventig laatstejaars fictieve politieke partijen of persagentschappen oprichten, verkiezingen organiseren, externen laten stemmen en een beleid uitstippelen.

Organiserend leerkracht Dicky Antoine legt uit: “We hebben de leerlingen een pittige stemtest voorgeschoteld met vijftig stellingen, waarop ze waarheidsgetrouw dienden te antwoorden. Daar zit een ingewikkeld logaritme achter, dat hen bij een bepaalde ideologie plaatst. Op die manier hebben ze zichzelf in een bepaalde fictieve partij ingedeeld.”

Concreet probleem

In welke partij ze terechtgekomen zijn, dat ontdekken de leerlingen op maandag 24 april. Ze vliegen er meteen in en dienen een naam te bedenken voor hun partij en de grootste programmapunten te bepalen, aan de hand van een concreet probleem dat aan hen wordt voorgeschoteld. In de namiddag gaan ze op bezoek in het Stadhuis, waar burgemeester Dirk De fauw en schepenen Pablo Annys, Mercedes Van Volcem, Mathijs Goderis en Jasper Pillen de leerlingen wegwijs zullen maken in hoe een lokaal bestuur in de praktijk verloopt.

Op dinsdag bereiden de partijen zich verder voor, terwijl ze worden bijgestaan door oud-hoofdredacteur van Focus TV, Frank Gevaert. ‘s Avonds vindt een politiek debat plaats, waarna alle aanwezigen hun burgerplicht vervullen en een stem uitbrengen. Die stem zal bepalend zijn, want ‘s anderendaags moet het parlement gevormd worden. Op woensdagnamiddag vindt de parlementaire zitting plaats in de raadzaal van Provinciehuis Boeverbos, waar de probleemstelling voor eens en voor altijd moet worden opgelost.

Politieke oefening

“Tijdens deze politieke oefening zal de pers ook een belangrijke plaats innemen. Een achttal leerlingen zal tijdens het spel verslag uitbrengen van de standpunten, zal debatten en zittingen streamen, interviews afnemen en de kiezer thuis op de hoogte houden. Dit alles om het spel in alle mogelijke richtingen te duwen terwijl het gespeeld wordt”, vertelt organiserend leerkracht Jordy Vermote.

Na de intense dagen op school vertrekt de groep richting Brussel, waar ze op donderdag en vrijdag zullen verblijven en onder andere de VRT NWS-dienst zullen bezoeken, het stadsspel ‘Brusseleir’ van Brik zullen spelen én een bezoek brengen aan het Federaal of Europees Parlement.

Op dinsdag 25 april om 19u start het verkiezingsdebat op school. Daarvoor is er nog publiek nodig dat nadien een stem uitbrengt. De partijen zullen hun uiterste best doen en alle charmes bovenhalen om de kiezer te overtuigen. Inschrijven voor deze unieke verkiezingsavond kan via deze link: https://bit.ly/3M4sOWK