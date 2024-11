Kunstendag voor Kinderen in Oostcampus

Oostcampus werd omgevormd tot één groot atelier waar kinderen hun hartje konden ophalen om zelf mooie kunstwerken te maken.

Er was een kaarsenatelier aanwezig waar kaarsen konden versierd worden. Er was ook de mogelijkheid om zelf een zalfje te maken. Met een stapel boeken kon er een boekentoren gebouwd worden, maar er was ook de mogelijkheid om een gek kapsel te krijgen en te genieten van een theatervoorstelling. Een eigen tas, die versierd werd met bloemafdrukken, kon ook gemaakt worden.

Tussendoor bood de toneelvereniging Were Di pannenkoeken aan waarvan de opbrengst ten voordele van De Warmste Week was. (GST)