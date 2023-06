Kleuters VBS Desselgem stappen net als juf Laura in huwelijksbootje: “Thema leeft echt in mijn klas”

Vier schattige koppeltjes van de Vrije Basisschool Desselgem gaven elkaar het jawoord in het stadhuis.

Op 23 juni trouwt leerkracht Laura Waelkens, die lesgeeft in de tweede kleuterklas van de Vrije Basisschool Desselgem.

De kleuters zijn bijzonder nieuwsgierig naar het feit dat hun juf in het huwelijksbootje stapt. “Het thema leeft echt in mijn klas”, vertelt Laura. “Om ze te laten ervaren hoe een trouw eruitziet, hebben we een maand voor ik het jawoord geef een kleuterhuwelijk georganiseerd.”

Hiervoor zakte heel wat familie af naar het stadhuis, waar schepen Jo Neirynck (CD&V) de vier schattige koppeltjes en hun klasgenoten ontving. De kleuters arriveerden in stijl, de jongens strak in het pak en de meisjes in een kleedje dat een oma voor hen had gemaakt.

Luid applaus

Schepen Neirynck verduidelijkte wat een huwelijk onder andere inhoudt, maar de kinderen waren meer dan vastberaden om hun jawoord aan elkaar te geven. De ringen gingen rond de vingers en na een hartelijke knuffel en luid applaus keerden de kleuters getrouwd schoolwaarts. (LV)