Kinderen krijgen diploma bij Junior Techniekacademie

Twintig kinderen van het derde en vierde leerjaar namen deel aan de Junior Techniekacademie, een samenwerking tussen de stad en hogeschool Vives.

Ze kregen zes lessen van twee techniekcoaches Patrick Dejonghe en Fré Vandamme. “Het is al voor de achtste keer dat we dit organiseren, afwisselend in Wervik en Geluwe”, zegt schepen Geert Bossuyt (Vooruit). “Techniekers zijn niet zomaar te vinden. We ervaren dat ook als lokaal bestuur als er vacatures zijn.” “We willen de kinderen voeling geven met wat techniek is en ze kregen een aantal werkjes mee naar huis”, zegt lesgever Patrick. “We maakten een zaaibakje en een racewagen.” In Futura kregen de deelnemers een diploma.