Jury Strafste School op bezoek in Kunsthumaniora Brugge

Kunsthumaniora Brugge is dit schooljaar geselecteerd als een van de acht scholen in Vlaanderen die kans maken op de prestigieuze titel Strafste School. Muziekzender MNM organiseert het initiatief. Woensdag 25 oktober zakte de jury, samengesteld uitRobin Keyaert, Kawtar Ehlalouch, Sander Gillis,Laura Govaerts, naar Brugge af. De juryleden werden met de nodige egards ontvangen en verwelkomd door Radio Bende van Ellende en alle leerlingen van de school. De locatie was versierd met regenboogvlaggen en zelfgemaakte vlaggen. De jury bracht een bezoek aan de zwarte zaal, waar actualiteiten werden uitgebeeld. Ze bezochten ook het winkeltje. Het bezoek werd afgesloten met een feest op het plein van de school in de Arsenaalstraat. (PDC/foto PDC)