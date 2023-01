Junior Jounalisten Diksmuide krijgen prijs tijdens Toast Literair

Op zondag 22 januari werden in Ten Bercle in Pervijze de laureaten van de Junior Journalistenwedstrijd in de bloemetjes gezet. Het thema dit jaar was helden van hier. Het Davidsfond Pervijze maakte er een echt literair en muzikaal feest van. De jury in reeks 1, bedoeld voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar, bestaat uit leerkracht Lotte Desodt en directrice Roselijn Versteghe uit ‘t Poldernest in Pervijze, en Frederica Pick en Erna D’Hulst van het Davidsfonds. De winnaars in deze reeks zijn Julie De Cat met Marcel Wouters en Magda Janssen op de boerderij, Jente Blieck met VTD Diksmuide en Linde Vanlerberghe met Mijn Konijntje.

In reeks 3 was leerkracht Vanessa Vanhove jurylid. In deze reeks zijn Sara Vander Zande met Een jog anders dan alle andere, Atiq Rafiq met Oorlogsjournalist? Ik ben eerder een alles-journalist, en Yuna Dereepere met 7 jaar op pensioen, maar toch nog iedere dag op de boerderij de winnaars.

Sarah Vander Zande gaat door naar de provinciale wedstrijd. Alle winnaars werden met een boekenpakket beloond. (ACK/foto ACK)