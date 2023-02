Gusco’s Talenten was een succes

Guldensporencollege Harelbeke organiseerde begin februari opnieuw een succesvolle editie van de Gusco’s Talenten, het jaarlijkse feestweekend waar de leerlingen voor een prachtige voorstelling zorgen. De opbrengsten van de uitverkochte shows gaan naar de verfraaiing van de speelplaats.

De leerlingen gaven twee avonden op een rij het beste van zichzelf voor een bomvolle zaal van zo’n 170 toeschouwers. Een spektakel van drie uur met voornamelijk zang, muziek, dans, toneel en turnen. Maar er zitten ook specialere acts tussen: dit jaar was er bijvoorbeeld een leerling die tapdanst. Leerkrachten Margo Callewaert, Hélène Naert en Delphine Vandesompel leidden de voorstellingen in goeie banen.

“In september deden we de oproep naar de leerlingen. We zijn dus op zoek gegaan naar leerlingen die hun talenten wilden tonen. Daarna zijn we redelijk snel begonnen met de repetities. Onze leerlingen zijn altijd erg gemotiveerd en enthousiast, want we oefenden vooral ’s middags en na school, dus ze steken er veel vrije tijd in”, vertelt Margo Callewaert. “Het is een echt groepsgebeuren over de klassen en jaren heen. Leerlingen die niet graag op het podium staan, bieden zich dan aan om achter de schermen te helpen. We merken dat zo’n event toch ook andere en vooral sterkere banden vormt”, aldus Delphine Vandesompel.

Op een week tijd waren alle tickets uitverkocht. Zoiets heeft de school nog niet meegemaakt. “Onze beide voorstellingen waren uitverkocht en we hebben gekeken voor extra tickets, omdat er toch veel vraag naar was. Bovendien gaan de opbrengsten naar de verfraaiing van de speelplaats”, vertelt Sarah Van Tuykom, directeur van Guldensporencollege Harelbeke. Zo’n volle zaal met vrienden en familie kan ook voor een gezonde dosis stress zorgen. “Als ze weten dat mama of papa in de zaal zit, zijn ze wat zenuwachtiger. Het is ook mooi om achter de schermen te zien hoe de leerlingen elkaar oppeppen, moed inspreken en hard applaudisseren,” merkt Hélène Naert op.