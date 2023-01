Guldensporencollege Zuid krijgt een nieuw STEM- en technieklokaal en toont die met VR-brillen

Guldensporencollege Zuid in de Krysantenlaan in Kortrijk gaat volgend academiejaar aan de slag met VR-brillen in de lessen STEM en techniek. Leerkrachten Alexander Vanhoucke en Ward Dewilde gebruiken de nieuwe technologie nu al tijdens de lessen, maar ook tijdens kennismakingsworkshops zoals vandaag en de komende infomomenten op 11 februari en 11 maart.

Ze tonen het nieuwe STEM- en technieklokaal van Guldensporencollege campus Zuid waar momenteel nog werken bezig zijn. Vanaf volgend schooljaar kunnen leerlingen van daaruit aan de slag. “Het is de bedoeling dat toekomstige leerlingen met die VR-brillen nu al een beeld krijgen van de lessen en van het nieuwe lokaal. Dinsdag kregen we ook al bezoek van enkele zesdejaars. Alle leerlingen waren vol lof en trokken met een glimlach naar de volgende workshop waar ze onze andere talentenmodules leren kennen waaronder ‘Kunst en Creatie’, uniek in de regio voor een eerste graad,” aldus Alexander Vanhoucke, leerkracht STEM en techniek.

“Het vooruitstrevende aan Guldensporencollege Zuid is dat we elke keer vernieuwend en flexibel werken waarbij nieuwe leerlingen zelf hun lessentabel kunnen aanvullen met flex-uren en talentenmodules. Daarnaast bieden we ook een carrouselsysteem aan waarbij leerlingen in de eerste weken kunnen proeven van de verschillende opties voor ze definitief kiezen”, licht directeur Sigrid Vansteenkiste toe. “Bovendien is STEM echt een booming business in het onderwijs. Voor de leerlingen is de VR-bril een hot item dat we voortaan mogen inzetten.” De school werkt al een tijdje met Google Cardboards en dankzij de steun van het oudercomité kunnen de leerlingen nu ook aan de slag met VR-brillen. “We hebben er vier aangeschaft en in de les zullen we met een rotatiesysteem werken. Wie geen VR-bril heeft, werkt met zijn eigen Google Cardboard”, vertelt Ward Dewilde.