Gouden en zilveren labels voor Brugse diervriendelijke basisscholen

Bij de start van het schooljaar 2022-2023 lanceerde Stad Brugge voor de tweede keer het charter ‘diervriendelijke school’. Met dit charter wil het stadsbestuur leerkrachten en leerlingen van basisscholen infomeren, sensibiliseren en responsabiliseren over dierenwelzijn. Scholen die het charter ondertekenen, tonen zich bereid om drie concrete engagementen op te nemen op het valk van diervriendelijkheid.

Een eerste engagement is om in de klas aandacht te besteden aan dierenwelzijn en het thema op te nemen in de lessen. Ten tweede verbindt de school er zich toe om dagelijks een kwalitatief vegetarisch aanbod te voorzien. Als alternatief kan de school promoten om minstens één keer per week vegetarisch te eten. Ten derde voorziet de school een gedragscode over het omgaan met dieren op school. Scholen die beantwoorden aan de drie engagementen uit het charter krijgen van de Stad het zilveren of gouden label ‘Diervriendelijke school 2023’.

Meebrullen met Radio Oorwoud

Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Dierenwelzijn Mathijs Goderis reikten op donderdag 2 februari de labels uit in de Magdalenazaal. Na de uitreiking draaide Radio Oorwoud het volume wat hoger en brulden de 250 aanwezige kinderen luidkeels de ‘Beest of’ mee.

Van de zeven deelnemende scholen haalden er zes het gouden label binnen. Dat zijn basisscholen De Boomhut, Context, Paalbos, De Kaproenen, De Bijenkorf en Ter Poorten. Basisschool Wonderwijs kreeg het zilveren label en kan in een volgende projectoproep streven naar een gouden label. Als extraatje kregen alle scholen een raamvoerderhuis voor vogels mee. (PDC)