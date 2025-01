Gedeelde Milieuprijs voor Libeco en Sint-Amandusschool in Meulebeke

In kasteel Ter Borcht vond onlangs de uitreiking plaats van de tweejaarlijkse Milieuprijs. In zijn welkomstwoord beklemtoonde Dirk Verwilst het belang van zich blijvend inzetten voor en te werken aan een beter milieu en klimaat.

“Tijdens de voorbije legislatuur zijn we er in geslaagd om Meulebeke enkele nieuwe groene longen te schenken door het aanleggen van enkele wijkspeelterreinen. We investeerden in een prachtige hondenweide en in warme tuintjes. De ontharding van ons marktplein was een feit en we zorgden ervoor dat er deelwagens en -fietsen verschenen. We hebben ons gemeentelijk park opgewaardeerd en met het nieuwe Krekelpark garanderen we twee hectare natuurplezier. Ik dank al onze leden van de Milieuraad en de vele vrijwillige Mooimakers voor hun inzet. Jullie zorgen ervoor dat we de toekomst van de volgende generaties veilig kunnen stellen.”

Schepen van Milieu, Danny Bossuyt maakte het lijstje van geleverde prestaties voor een beter milieu en klimaat volledig. “Meulebeke zet zich in voor bebloeming, zowel binnen als buiten onze dorpskern. We hebben extra zonnepanelen geïnstalleerd en we waren de tweede gemeente die de ledverlichting optimaliseerde. We ondernemen jaarlijks heel wat acties tegen zwerfvuil en intussen is Meulebeke een bijenvriendelijke gemeente geworden met drie bijtjes op het logo.”

Winnaars

Daarna was het tijd voor de bekendmaking van de twee laureaten die de Milieuprijs mogen delen. Het bedrijf Libeco heeft een enorme reconversie doorgevoerd op vlak van verwarming, verlichting, energie,… De Sint-Amandusschool heeft een deel van de speelplaats onthard en omgetoverd tot een speelparadijs op een groene heuvel. “Deze inspanningen verdienen een prijs”, aldus Bossuyt. “We hebben dan ook niet geaarzeld de Milieuprijs 2024 aan deze twee voorvechters voor duurzaamheid toe te kennen: 500 euro voor elk, als blijk van erkentelijkheid.”

