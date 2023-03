Freinetschool Klimop in Oostkamp is een 5 sterren-klimaatschool

Op woensdag 22 maart, Wereldwaterdag, organiseren 21 West-Vlaamse scholen een plantaardig ontbijt, apéro of lunch voor hun leerlingen. Alles samen namen meer dan 4.300 leerlingen deel aan dit grootste plantaardige feest in de provincie. In Oostkamp nam de Freinetschool Klimop in de Fabiolalaan deel.

Dagelijks verbruikt elke Belg gemiddeld maar liefst 7.400 liter water. We verbruiken immers niet enkel rechtstreeks water aan de kraan, maar ook onrechtstreeks door bijvoorbeeld de kleding die we ‘consumeren’. Voeding is verantwoordelijk voor bijna de helft van onze ‘watervoetafdruk’. Maar niet voor alle voedingsmiddelen is evenveel water nodig.

Watervoorraden onder druk

“We kunnen perfect gezond én heerlijk eten mét een kleinere watervoetafdruk. Voor vlees is er bijvoorbeeld veel water nodig, maar voor veel groenten- en fruitsoorten niet. Als ieder van ons al was het maar een beetje, meer plantaardig gaat eten, verbruiken we samen jaarlijks al snel miljarden liters water minder. Dat is meer dan ooit belangrijk, want onze watervoorraden staan serieus onder druk”, zegt Dries Moorthamers van Join For Water.

Door in één maaltijd dierlijke producten te vervangen door plantaardige, wordt zo’n 500 liter water bespaard. Maar door meer plantaardig te eten, maken we niet enkel onze watervoetdruk kleiner. Minder vlees eten betekent ook dat er minder houtkap nodig is voor het planten van veevoedergewassen. Bovendien helpen bossen op hun beurt om de watercyclus in evenwicht te houden. Een win-win-win dus.

Fata Morgana

In Oostkamp nam de Freinetschool Klimop in de Fabiolalaan deel aan deze actie rond water. De school werkte een Fata Morgana-spel uit waarbij de leerlingen vijf sterren konden verdienen door evenveel klimaatopdrachten tot een goed einde te brengen. De sterren werden uitgedeeld tijdens een apéromoment met vegetarische hapjes die door de leerlingen zelf bereid werden.

“Toen we hoorden dat Dikke Truien dag vanaf nu #iktrekhetmijaan is, en rond klimaatacties draait, wilden wij het graag ruim bekijken. Ons idee voor de opdrachten vertrok vanuit de natuurelementen. Lucht, aarde, vuur en water. Wij voegden daar nog een extra element aan toe, namelijk ‘de geest’ of de verbinding die we maken met elkaar”, zegt Valentien Goethals, coördinator van het programma België Join For Water

De opdrachten

* Lucht: De klas van Maaike en Els moesten 100 uren, verdeeld over de beide klassen, openluchtklassen organiseren.

* Geest: Het eerste leerjaar en de peuterklas maakten 200 brieven/kaartjes. Deze werden persoonlijk afgegeven aan een organisatie naar keuze. (bvb. woon-zorgcentra, ziekenhuis, asielcentrum).

* Aarde: De klas van Lowie en het 1ste kleuter moesten de schrale plekken in een straal van 2 kilometer rond Klimop in kaart brengen. Ze moesten 300 zaadbommen maken en op die plaatsen droppen.

* Water: Het vierde leerjaar en de klas van Joke hebben 500 liter water van de vijver gezuiverd. Van troebel naar helder.

* Vuur: De klas van Griet en Robben maakten meer dan 400 hapjes voor op het slotmoment. Deze hapjes moesten met lokale producten zijn, seizoensgebonden, vrij van allergenen en met zo weinig mogelijk afval. (GST)