Freinetschool De Torteltuin pakt weer uit met Wintermarkt: “Steun voor het Kinderkankerfonds”

Leerlingen, begeleiders en ouders van de Poperingse Freinetschool De Torteltuin sloten het jaar af met een Wintermarkt. Dit jaar werd ervoor gekozen om de opbrengst te schenken aan het Kinderkankerfonds.

Sinds enkele jaren steken leerlingen, begeleiders en ouders van De Torteltuin in december de handen uit de mouwen voor het goede doel. In december wordt een wintermarkt georganiseerd waarvan de opbrengst naar het goede wordt geschonken. Vorig jaar ging de opbrengst naar Allemaal Mensen vzw, om vluchtelingen in Duinkerke te steunen.

“De ‘Wintermarkt is inmiddels een mooie traditie geworden in onze Freinetschool De Torteltuin. Deze week was het weer zover: na veel brainstormen, knutselen en decoreren ging onze Wintermarkt van start”, zegt coördinator Inge Soenen. “Vooraf was er ook al heel wat werk verzet. In alle klassen werd enkele weken terug een oproep gedaan om goede doelen voor te stellen waar de opbrengst van de Wintermarkt naartoe zou gaan. Er kwamen zo’n tien voorstellen van de kinderen. Deze voorstellen werden op het schoolforum door de kinderen zelf gepresenteerd: soms met uitleg, soms door middel van presentaties of toneelstukjes.”

Lekkernijen

“Na het forum kreeg ieder kind en iedere ouder een dopje om te stemmen op het goede doel dat hen het meeste aansprak. Het dopje konden ze in het zakje van hun gekozen doel stoppen. De vijfde klas telde de stemmen en maakte bekend dat het ‘Kinderkankerfonds’ dit jaar ons goede doel was.” In de klassen werd er vervolgens nog volop geknutseld. “De kleuters zorgden voor popcorn en chocomelk, het jongste lager maakte gebak en lekkernijen, en het oudste lager ging creatief aan de slag met het maken van kransen, kerstboomversiering, cadeautasjes….”, zegt Inge.

Kinderkankerfonds

“De Wintermarkt zelf was weer gezellig druk, met veel kopen, verkopen, praten en spelen. De zesde klas berekende de inkomsten en uitgaven van alle klassen in een rekenverhaal. We zijn ontzettend trots en blij dat we een bedrag van 904,64 euro mogen schenken aan het Kinderkankerfonds. Dit was enkel mogelijk door de inzet van de kinderen, begeleiders en ouders van onze school.” (LBR)