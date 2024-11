Foto- en filmavond buitenlandse stages VLTI

Op donderdag 28 november om 20 uur in Cinema De Keizer in de Neerstraat in Lichtervelde organiseert het Torhoutse Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (VLTI) een foto- en filmavond over de internationale stages die de leerlingen het voorbije jaar gelopen hebben.

De toegang is gratis, hapje en drankje inbegrepen. Zowat 60 jongens en meisjes trokken op stage naar de landen Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Frans-Guyana, Luxemburg, Senegal, de VS (Texas) en Zweden. Ze beleefden er niet alleen een boeiend avontuur, maar deden er ook heel wat ervaring op. Louis Pauwels uit Torhout en Bailey Staelens uit Ichtegem (foto) reisden naar Sorèze in Frankrijk om er stage te lopen op een melkveebedrijf. Stagebegeleider Laurent Inghelbrecht (rechts op de foto) kwam er hen opzoeken. Ook de Torhoutenaren Seppe Vuylsteke, Maarten Verplancke en Seppe Declerck gingen op buitenlandse stage.