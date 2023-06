Feestelijk afscheid van VTI: “We onthouden alle warme momenten die we beleefden in Gullegem”

Scholengroep Guldensporencollege neemt op vrijdag 9 juni afscheid van campus Gullegem. De school is als het VTI opgestart in 1962 en heeft dus gedurende meer dan zestig jaar leerlingen de knepen van hout- of metaalbewerking en elektriciteit bijgebracht. Vanaf volgend schooljaar verhuizen de laatste leerlingen en leerkrachten naar Guldensporencollege Engineering. Het staat nog niet vast wat er met de gebouwen in de Oude Ieperstraat zal gebeuren.

Guldensporencollege Gullegem is als het VTI opgestart in 1962 en heeft heel wat betekend voor de Gullegemse gemeenschap. Buiten de schooluren was ze ook de thuisbasis van heel wat verenigingen en gedurende enkele jaren kon je er zelfs zwemmen. Het einde was al een tijdje aangekondigd maar wordt dus nu definitief met de verhuizing van de laatste leerlingen naar Kortrijk.

“Vorig jaar zijn we begonnen met het afbouwen van de tweede graad”, zegt Inge Gorré, directeur van Guldensporencollege Gullegem en eerste graad engineering.

Hervormingen

“Dit schooljaar hebben we campus Gullegem opengehouden met 20 leerlingen van het tweede middelbaar. Dat zit zo: als een leerling zich inschrijft in het eerste jaar, moet die daar zijn graad kunnen afmaken.”

De school is in 1962 gestart met een 60-tal leerlingen, in de bloeiperiode waren dat er 250. Onder meer door een aantal onderwijshervormingen zakte het leerlingenaantal. “Modernisering kost geld”, vervolgt Inge Gorré. “Evolutie in techniek en digitalisering moet gebeuren. Door grote investeringen op één plaats door te voeren gaan we voor één campus Engineering waar we allerlei ateliers en machines hebben. Het was voor ons niet meer mogelijk om dezelfde investering dubbel te doen.”

Bom

Toen de aankondiging van de sluiting vorig jaar kwam was dat voor vele leerkrachten een bom die insloeg. Sommige leerkrachten waren daar 30 jaar aan de slag en hebben een emotionele band met de school.

“Voor velen is de verhuizing naar Kortrijk een behoorlijke aanpassing”, aldus directeur Gorré. “Campus Gullegem is een kleinschalige school met een tafeltje in de leraarskamer en dat is engineering totaal niet. Goed nieuws is dat iedereen werk blijft hebben. We kijken met een positieve blik naar de toekomst en onthouden alle warme momenten die we beleefden in Gullegem.”