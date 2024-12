Derde leerjaar van De Zandloper op het gemeentehuis

Onlangs kreeg het gemeentehuis de 14 leerlingen van het derde leerjaar van gemeenteschool De Zandloper uit Middelkerke op bezoek. De klas van juf Wendy kreeg een rondleiding in het gemeentehuis en het MAC. De kinderen werden meegenomen achter de schermen van verschillende gemeentediensten. Daarnaast trokken de leerlingen naar de raadzaal en kregen daar de werking van de gemeenteraad uitgelegd. Daarnaast mochten de leerlingen ook eens binnenpiepen in het kabinet van de burgemeester. Als afsluiter kregen alle leerlingen nog een leuk geschenk. Op de foto zien we schepen Dirk De Poortere, juf Wendy en de 14 kinderen van het derde leerjaar van De Zandloper. Wil je ook op klasbezoek komen? Stuur dan een mailtje naar info@middelkerke.be. (foto PG)