Danny en Ria zijn opa en oma van het jaar

VBS Zonnebloem nodige op vrijdag 6 december alle grootouders van de kleuters uit op het grootouderfeest in zaal Concorde in Pollinkhove. De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens een schitterend optreden. Ze namen hun opa’s en oma’s mee in het verhaal van prinses Rosa die ontdekte dat je met de kleuren geel, rood en blauw heel wat nieuwe kleuren kan maken. Na het optreden werden de grootouders getrakteerd op taart met koffie en vond de verkiezing van oma en opa van het jaar plaats. Die eer was weggelegd voor Ria Dekien, oma van Jarne en Danny Verstraete, peetje van Cezar. Op de foto van links naar rechts Danny Verstraete met de kleine Jarne, voorzitster van de oudervereniging Mieke Billiet, directrice Sandra Devinck en Ria Dekien met Jarne. (KVCL)