Bradley wint lokale voorronde Junior Journalist-wedstrijd

Zondagmorgen vond in het Blankenbergse casino de prijsuitreiking plaats van de jaarlijkse Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds. Thema dit jaar was ‘lokale helden’.

De Junior Journalist-wedstrijd is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren tussen 10 en 18 jaar in Vlaanderen, en een vaste waarde op de kalender van het Davidsfonds. Opnieuw namen zo’n tweehonderd leerlingen deel van basisscholen uit Blankenberge, Uitkerke en Wenduine. De leerkrachten van de deelnemende klassen – vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs – maakten uit de vele opstellen een eerste selectie die vervolgens voorgelegd werd aan de Blankenbergse jury onder leiding van Greta Knockaert.

Uit deze klaswinnaars werd dan een laureaat gekozen die zich binnenkort mag meten met de andere laureaten uit heel Vlaanderen. Bradley Nell van basisschool Zilvermeeuw werd door de jury uitgekozen tot laureaat voor onze regio. “Zijn ‘lokale held’ bleek zijn oom te zijn – een brandweerman. Hij werd door Bradley vakkundig geïnterviewd”, klinkt het.

In de pen klimmen

Het was bovendien de veertigste editie van de lokale voorronde in Blankenberge. Voorzitter Johan Blomme was de voortrekker in de beginjaren, Timothy Van Renterghem in de meer recente edities.

“In die veertig jaar mochten we twee West-Vlaamse winnaars afvaardigen: Ruth Pirlet in ’99 en Benten Konings in ’16. Een van de hoofddoelstellingen van onze wedstrijd, is de jeugd ertoe aanzetten om in de pen te klimmen. Een vaardigheid die er, samen met het lezen, jammer genoeg sterk op achteruitgaat en steeds meer onder druk komt te staan op school”, aldus Timothy Van Renterghem.

(WK)