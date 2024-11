Basisschool W’IJzer viert groots fluofeest

Elk jaar viert Basisschool W’IJzer in de Grauwe Broedersstraat in Diksmuide een heus fluofeest. Alle kinderen worden dan uitgenodigd om in hun mooiste fluokledij naar school te komen en dat leverde ook dit jaar weer een kleurrijk spektakel op. Het feest zorgde voor een vrolijke en levendige sfeer op het schoolplein. Dit jaar stond het fluofeest in het teken van de campagne ‘Helm Op, Fluo Top’, die kinderen bewustmaakt van het belang van veiligheid, vooral in het verkeer. De kinderen leren ook hoe ze zich als voetganger of fietser veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. (foto JH)