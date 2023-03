Aperitiefactie van Action zorgt voor voldoende fondsen voor uitwisselingsproject richting Polynesië

Binnenkort vertrekt een handvol leerlingen van het Leiecollege richting Polynesië, een finale stap in hun Erasmustraject. Een leerrijke maar vooral dure ervaring, waarbij ze hulp kregen vanuit een onverwachte maar immer zo Belgische hoek. Fondsen werden door leden van Action verzameld, tijdens een heuse aperitiefhappening.

“Het Erasmustraject begon in 2020 en verzamelde leerlingen uit 6 landen. Polynesië is de laatste etappe maar meteen ook de meest uitdagende.” Bérenice Bourgeois, de verantwoordelijke van het project binnen het Leiecollege, moest het budget streng onder controle houden om zo teleurstellingen te vermijden. “Polynesië, dat staat niet alleen gelijk aan een vlucht van 26 uur maar eveneens een niet te onderschatten investering. We hebben dan wel een beurs ter beschikking gekregen maar die kwam meteen ook met een erg pijnlijk kantje. Er was net voldoende budget om slechts 4 van de 11 deelnemende leerlingen op het vliegtuig te kunnen zetten. Dan sta je als leerkracht voor een bijna hartverscheurende keuze: wie mag en wie niet?”

Het was een vraagstuk dak ook aan de oren kwam van enkele lokale schepenen van de groep Action, die meteen hun hart lieten spreken. “Als politici kun je natuurlijk steevast gaan spreken over je engagement, of je kunt het ook laten blijken”, lacht Jean-Baptiste Ramon. De voorzitter van Action mobiliseerde alle leden en ze stampten een aperitiefhappening uit de grond. “Jaarlijks organiseren we een soort van drink, een bijeenkomst van onze leden die dan een praatje kunnen slaan met onze schepenen. Dit jaar werd besloten om dat volledig in het teken van het Erasmustraject te doen. Meer dan 300 leden en politici kwamen opdagen voor een hapje en een drankje en natuurlijk om de studenten een hart onder de riem te steken. Een mooie toekomst kan enkel wanneer de jeugd van vandaag klaar wordt gestoomd. Een Erasmustraject biedt hier een onmiskenbare meerwaarde.”

Dat de leden van de partij de lokale jeugd genegen zijn bleek na afloop van de happening. Tijdens het event, waar de leerlingen zelf ook de handen uit de mouwen staken, werd voldoende geld verzameld om iedereen de kans te bieden naar Polynesië te trekken.