Ambassadrice bezoekt hotelschool die twee leraars naar eiland stuurt: Een culinaire verbroedering tussen Jamaica en Ter Duinen

Hoog bezoek in Ter Duinen, de avond voor leraars Dries Cloet en Bart Denys naar Jamaica vertrokken voor een samenwerkingsproject: de ambassadrice van het Caribisch eiland kwam er in de potten kijken. Ze liet het zich smaken en was onder de indruk van de school.

Dries Cloet en Bart Denys zijn weken in de weer geweest met de voorbereiding van hun reis naar Jamaica, die past in het plaatje van de lessen voor het 7de jaar Wereldgastronomie.

“We zijn uitgenodigd door de Belgische ambassadeur in Kingston (de Jamaicaanse hoofdstad, red.). We kennen hem van een eerder project, toen hij nog ambassadeur in Oeganda was”, vertellen Dries en Bart. “Het is de bedoeling dat wij daar gaan koken, dat we typisch Belgische producten meenemen zoals chocolade, speculaas, Luikse siroop, potjesvlees en kazen uit de Westhoek, en dat we hen laten kennismaken met typisch Belgische gerechten: ons stoofvlees, onze frieten met mayonaise, in puntzakjes met een persoonlijke tekst, gemaakt door de leerlingen van de eerste graad Voeding. We nemen onze chocoladefontein mee en gaan voor de chefs een baba au rhum maken (cakejes met rumstroop en opgeklopte room, red.). Straf dat ze dat niet kennen, want rum is hun nationale drank.”

Op tv

“Er staat heel wat op het programma, die week in Jamaica. We zijn uitgenodigd op de nationale tv, we moeten een viplunch voor 200 man verzorgen, en we zullen er brainstormen met twee topchefs van daar om samen een gerecht te creëren dat we blijvend op de menukaart zullen zetten. Want daar gaat het om: we zijn verschillend, maar hebben meer gemeen dan we denken. Global is local! En we zullen ongetwijfeld culinaire bagage meebrengen waarmee we onze leerlingen kunnen inspireren. Als we terug in België zijn, organiseren we op 8 december onze Goût Monde, een wandeldiner door verschillende continenten, waar nu Jamaica in the picture zal staan.”

We koken daar onze nationale gerechten en brengen culinaire bagage mee

Wat een school!

Daar kijkt ambassadrice Symone Betton-Nayo al naar uit, zei ze tijdens haar bezoek. “We mogen trots zijn op zestig jaar partnerschap tussen België en Jamaica, en hoe meer we de relaties kunnen verstevigen, hoe beter. Wat ben ik onder de indruk van deze hotelschool! Zoveel leerlingen die op zo’n hoog niveau worden geschoold!” Ze stond versteld dat er zoveel sterrenchefs in Ter Duinen hebben gestudeerd.

De ambassadrice had cadeautjes meegebracht voor de directie en de leerkrachten: “Koffie is een van onze belangrijkste exportproducten, en onze Blue Mountain Coffee is echt het neusje van de zalm. En ik heb ook jerk meegebracht. Dat is onze nationale kruidenmengeling, met chili, look, gerookte paprika, nootmuskaat, kaneel, komijn… Je hebt een milde en een spicy versie, en ze wordt gebruikt om vlees mee in te wrijven, droog of nat gemarineerd, voor op de barbecue, enzovoort.”

Mevrouw Betton-Nayo vertelde honderduit over de tradities, de gewoontes, de natuur, de Jamaicaanse muziek en het eten. Ondertussen proefde ze van wat de leerlingen in de keuken van restaurant Auguste hadden klaargemaakt – inclusief een miniversie van de baba au rhum. Ze rondde haar visite af met de belofte dat ze snel weer op bezoek zou komen naar Koksijde, zowel voor de school als om de Oostduinkerkse garnalen te proeven en de paardenvissers te ontmoeten.