Scholengemeenschap Driespan zoekt leerkrachten voor OKAN-klas in Wingene

Oekraïense kinderen die in Wingene verblijven, hebben ook recht ook degelijk onderwijs. Schoolbestuur Driespan en het Sociaal Huis maakten er werk van en er werd een OKAN-klas opgericht in de Centrumschool. Men is op zoek naar extra hulp.

Wingene kent een enorme toestroom van Oekraïense vluchtelingen en is hierbij de koploper wat plattelandsgemeenten in de regio betreft. Momenteel telt men 25 gezinnen, bestaande uit 45 volwassenen en 56 kinderen. Daarvan zijn er 13 kleuters en 19 leerlingen in de lagere school. Het merendeel van de vluchtelingen zijn families en vrouwen met kinderen. Heel wat vluchtelingen zijn dan ook minderjarig en ongeacht hun statuut hebben zij vanaf dag één recht op degelijk onderwijs.

“OKAN-onderwijs is een systeem voor minderjarige anderstalige nieuwkomers en bestaat uit een onthaalklas”, verduidelijkt schepen van Onderwijs Hedwig Kerckhove.

Lerarentekort

Elke voormiddag worden alle Oekraïense kinderen binnen de gemeente Wingene, Zwevezele en Ruiselede naar de Centrumschool in Wingene gebracht met de schoolbus. Daar krijgen ze een taalbad Nederlands. In de namiddag kunnen de kinderen les meevolgen binnen het gewone onderwijscircuit en dit in de dichtstbijzijnde school van hun voorlopige woonplaats. OKAN-onderwijs oprichten is niet zo eenvoudig en dit door het nijpend lerarentekort.

OKAN-klas uitbreiden

Scholengemeenschap Driespan heeft recht op vier extra leerkrachten, maar voorlopig vonden ze maar één leerkracht. Via een eigen zorgleerkracht werd de OKAN-klas toch haalbaar. Men wil de OKAN-klas verder uitbreiden en nu doet men een oproep naar leerkrachten en vrijwillige medewerkers. “De scholen zijn nog steeds op zoek naar leerkrachten en vrijwilligers”, laat directeur van scholengroep Driespan, Lieven Verkest weten. “Vrijwillige hulp kan ook komen van Oekraïense volwassenen. Wij zijn ook op zoek naar begeleiders voor het schoolbusvervoer”.