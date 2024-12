Rommelmarkt en boekenruilstand in SBS De Geluksvogel

Heel wat Vlaamse scholen namen deel aan #MissieMinder, een initiatief van MOS-duurzame scholen, straffe scholen. Ook SBS De Geluksvogel in Sint-Michiels zette haar schouders onder dit initiatief en organiseerde de voorbije weken verschillende activiteiten om leerlingen bewust te maken van de impact van hun consumptiekeuzes. Naast workshops waren er een circulaire kinderrommelmarkt en een boekenruilstand. Het initiatief vond niet toevallig plaats op Black Friday. De school wil met de rommelmarkt de leerlingen aansporen om stil te staan bij hun consumptiegedrag en hen de reflex aanleren om eerst na te denken of een nieuwe aankoop wel écht nodig is. (PDC/foto PDC)