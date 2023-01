Roeselare investeert in oefenkansen Nederlands voor anderstalige nieuwkomers

Een gedeelde taal is de motor van de samenleving. Daarom lanceert stad Roeselare twee nieuwe projecten om anderstaligen meer oefenkansen Nederlands aan te bieden. Daarnaast worden bestaande initiatieven versterkt. De stad doet dit samen met acht partnerorganisaties en vooral veel vrijwilligers. “Dankzij 250 vrijwilligers creëren we maar liefst 2550 oefenkansen Nederlands.”

“Elke inwoner van Roeselare moet zich thuis voelen in de stad. Een gedeelde taal, in ons geval het Nederlands, bevordert de dialoog en maakt samenleven mogelijk”, begint schepen van Diversiteit, Gelijke kansen en Integratie, Michèle Hostekint. “Dat bereik je niet door te sanctioneren zoals minister Weyts oppert, maar door oefenkansen aan te bieden.”

In 2022 verwelkomde Roeselare 634 anderstalige nieuwkomers en momenteel volgen er 1174 cursisten Nederlandse les. Enkel inzetten op taallessen volstaat echter niet. “Het is belangrijk dat je een taal onderhoudt en oefent. Dankzij onze oefenkansen Nederlands bieden we mensen de mogelijkheid om die nieuwe taal in te oefenen, ook buiten de klasmuren.”

Nieuwe en bestaande initiatieven

Samen met acht partnerorganisaties organiseert de stad maar liefst 2550 oefenkansen Nederlands voor kinderen, jongeren en volwassenen. “Het is verbluffend om te zien dat 250 vrijwilligers hieraan meewerken”, weet schepen Hostekint. “Zij nemen deel aan praattafels, vertellen verhalen en ervaringen, maar ze doen ook samen dingen, waardoor zowel het netwerk van de vrijwilliger als dat van de anderstalige versterkt wordt.”

Roeselare zet al langer in op oefenkansen Nederlands. Voor kinderen en jongeren zijn er onder meer ‘Taalkriebel’, ‘Taalatelier’ en ‘Taalspurt’. Volwassenen kunnen deelnemen aan praattafels of instappen in de buddywerking.

“De stad tekende in op een projectoproep en ontving daarvoor een subsidie van 135.000 euro. Die middelen zetten we in om de bestaande initiatieven te versterken, maar ook om twee nieuwe projecten te lanceren. Met ‘Parlangi’ gaan we de digitale weg op. Via dit platform brengen we anderstaligen en moedertaalsprekers in gesprek via één-op-één-videochats. Ideaal voor mensen die zich overdag niet vrij kunnen maken voor de bestaande initiatieven.”