Roeselaarse laatstejaars vieren 50-dagen: “Mooie afsluiter van onze middelbare schoolcarrière”

De Roeselaarse laatstejaars vieren op donderdag en vrijdag hun 50-dagen. Die werden donderdagavond al ingezet met een fuif op het Polenplein. Na een lange feestnacht volgt op diezelfde plaats vrijdagochtend een ontbijtfuif. De sfeer zat er donderdagavond al goed in. “Een mooie afsluiter van onze middelbare schoolcarrière”, klinkt het.

Voor het tweede jaar op een rij vieren de laatstejaars uit de Roeselaarse scholen hun 50-dagen in plaats van hun 100-dagen. “Na het succes van vorig jaar beslisten we in samenspraak met de leerlingen om terug een 50-dagenviering te organiseren. Ook dit keer hebben we geluk met het weer”, aldus schepen van jeugd Matthijs Samyn (CD&V).

Feestzone

De stad bakende op het Polenplein een feestzone af. Na een evaluatie vorig jaar werd er beslist de ingang te verleggen naar de omgeving van café Den Arend. “De jongeren kunnen zich ook dit jaar uitleven tijdens twee fuiven. Een eerste feestje op donderdagavond, een ontbijtfuif op vrijdagavond”, aldus de schepen.

De sfeer zat er donderdagavond onmiddellijk in. “De voorbije weken telden we echt af naar onze 50-dagen. Voor ons is dit een mooie afsluiter van de middelbare schoolcarrière”, aldus Dries Meurisse uit de Burgerschool. Shauni Catrysse, Lotte Sarrazyn en Marith Samoy waagden zich onmiddellijk aan een eerste danspasje. “Het wordt een lange nacht. De cafés zijn open tot 3 uur, maar daarna blijven we in ’t Muzenestje overnachten. Morgen brengen we nog een show in school. Deze 50-dagenviering hebben we verdiend”, aldus de drie vriendinnen.