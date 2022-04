Ria Termote (61) van Scholengroep Sint-Michiel met pensioen: “Ik heb altijd van mijn job gehouden”

Ria Termote (61), die deel uitmaakte van de personeelsadministratie van scholengroep Sint-Michiel, is met pensioen. Ze gaat nog meer genieten van haar familie, maar als haar opvolgster raad nodig heeft, wil Ria haar altijd met raad en daad bijstaan.

Ria Termote is de dochter van een landbouwersgezin uit Oostnieuwkerke.

Ze is gehuwd met Hugo Kindt en ze hebben drie kinderen en acht kleinkinderen. “Ik hielp als jong meisje zeer graag mee op de boerderij, maar mijn vader vond het geen goed idee dat ik later in de boerenstiel zou terechtkomen. Ik heb dan regentaat wiskunde-fysica-godsdienst gestudeerd na mijn middelbaar in Barnum. Toen ik afstudeerde, was het een moeilijke periode om werk te vinden in het onderwijs. Ik heb het eerste jaar enkele korte interims gedaan en daarna kon ik twee jaar aan de slag in een BTK-project in het internaat van de Grauwe Zusters, het huidige VISO. Vervolgens kreeg ik in dezelfde school een halftijdse job op de personeelsadministratie die na verloop van tijd een voltijdse job werd. Nadien maakte ik de overstap naar Barnum waar ik dezelfde functie uitoefende.”

“In het begin heb ik het lesgeven een beetje gemist, maar eigenlijk was ik vooral blij dat ik werk had in het onderwijs. En ik heb mijn werk altijd zeer graag gedaan, ik hield van mijn job. Het had een beetje met wiskunde te maken, alle wetten en verlofstelsels kennen en implementeren in de dossiers van de personeelsleden.”

VMS en Barnum

“Toen de personeelsadministraties van de verschillende scholen in de scholengroep in 2007 werden gecentraliseerd, verkaste ik naar de algemene diensten van scholengroep Sint-Michiel. Ik werd er verantwoordelijk voor de personeelsadministraties van de VMS en Barnum. Het is voor de personeelsleden zeer belangrijk dat ze kunnen rekenen op goed advies van de administratie. Vaak contacteert men ons wanneer er mindere periodes zijn in het leven zoals een ziekte of een overlijden en dan kan een goede personeelsadministratie een steun zijn.”

Vrijwilligerswerk

“Mijn opvolgster Ann-Sophy start na de paasvakantie en zij zal ongetwijfeld uitstekend begeleid worden door mijn vier andere collega’s van de personeelsadministratie. Natuurlijk zal zij tijd nodig hebben om de knepen van het vak te leren. Als het druk is voor de personeelsadministratie mag ze mij nog altijd om raad vragen. Ik sta altijd klaar om te helpen. We hebben al een afscheidsfeestje gehouden met de collega’s van de personeelsadministratie en er komt ook nog een afscheid voor de gepensioneerden op de BBQ op het einde van het schooljaar. Ik ben zeker niet bang van veel vrije tijd. Onze acht kleinkinderen komen graag bij ons en ik sta ook klaar om vrijwilligerswerk te doen in de scholen in de omgeving. Als ze mij vragen, zal ik beschikbaar zijn.”