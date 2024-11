RHIZO Lifestyle mini-onderneming haarzorg biedt jong talent unieke kans: “Prijzen voor ieders beurs”

In het zevende jaar haarzorg aan Rhizo Lifestyle in Kortrijk werken tien gepassioneerde leerlingen aan hun eigen mini-onderneming Coiffure Touché: een kapsalon waar creativiteit en klantgerichtheid centraal staan. Het project biedt hen de kans om onder begeleiding van leercoach Inge Pattyn professionele kappersdiensten aan te bieden, terwijl ze alle aspecten van het ondernemerschap leren kennen.

Latoya Laverge (18), een van de leerlingen, licht het project toe: “We willen een salon creëren dat inspeelt op de laatste haartrends en waar klanten zich speciaal voelen.” Het doel is niet alleen om vaktechnische vaardigheden te oefenen, maar ook om een prettige en persoonlijke ervaring te bieden aan de klant. “Ik geloof in het belang van samenwerking om de wensen van klanten te begrijpen en hen te helpen hun schoonheid te accentueren”, voegt Latoya toe.

De leerlingen werken hard om hun concept tot in de puntjes uit te voeren. Ze hebben vaste openingstijden – woensdag van 13 tot 16.15 uur en donderdag van 8.30 uur tot de middag, hoewel dit wekelijks kan wisselen. Pauline Bosman (18), een leerling die al vier jaar deze richting volgt, vertelt enthousiast: “Ik vind het geweldig om mensen zich mooi te laten voelen. Iedereen is welkom in ons salon en we werken met prijzen die voor ieders beurs toegankelijk zijn.”

Leren in de praktijk

Onder begeleiding van leercoach Inge Pattyn krijgen de leerlingen de vrijheid om zelf beslissingen te nemen, terwijl zij hen op belangrijke momenten bijstuurt. “Mijn taak is om de leerlingen zoveel mogelijk zelf te laten doen, zodat ze leren hoe het is om een zaak te leiden”, zegt Pattyn. Ze leren onder andere om te gaan met de kassa en het financieel overzicht bij te houden. Iedere week telt een leerling het startkapitaal, rekent af met klanten en voert later alle gegevens in de boekhouding in. Hierdoor krijgen ze inzicht in het financiële beheer van een onderneming.”

Naast hun mini-onderneming werken de leerlingen aan een fictief salon voor hun jaarwerk. Ze zoeken een huurpand, voeren een omgevingsanalyse uit, berekenen de kosten voor inrichting en selecteren leveranciers voor hun verbruiks- en verkoopassortiment. In juni presenteren ze hun project voor een jury van zowel leerkrachten als externe professionals, waaronder mensen uit het bankwezen en de interieurinrichting.

Toegankelijkheid

Pauline vertelt hoe de leerlingen werken vanuit hun passie: “Onze klas doet alles met grote gedrevenheid en we willen dat elke klant zich koning voelt.” Dit is niet alleen een leerproces voor hen, maar ook een voordeel voor klanten die tegen voordelige tarieven professionele haarverzorging krijgen. Door echt in de praktijk te werken, worden de leerlingen zich bewust van het kostenplaatje en het harde werk dat gepaard gaat met het runnen van een salon. De inkomsten uit hun mini-onderneming helpen om hun operationele kosten te dekken en geven hen een goed beeld van de financiële kant van een eigen zaak.

Dit zevende jaar biedt leerlingen de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen, maar door hervormingen in het secundair onderwijs zal dit vanaf volgend jaar anders zijn. Na het zesde jaar krijgen leerlingen in de A-finaliteit een diploma kapper, en na het zevende jaar een diploma haarstylist. Om verder te kunnen studeren, zullen ze daarna eerst een jaar theorielessen moeten volgen. “Het is jammer dat deze kans verdwijnt, maar we hopen onze leerlingen de nodige kennis en ervaring mee te geven voor een succesvolle toekomst”, legt Pattyn uit.

Ambities

De mini-onderneming biedt leerlingen als Latoya en Pauline de kans om hun dromen na te jagen. “Ik zou graag een eigen salon hebben”, zegt Pauline. Voor haar en haar klasgenoten vormt dit project een belangrijke stap richting die ambitie. Het werken met echte klanten en het leren omgaan met verantwoordelijkheid brengt hen dichter bij hun doelen en geeft hen een voorsprong op de arbeidsmarkt. “Het is geweldig om te zien hoeveel we kunnen bereiken door samen te werken en onze passie te volgen”, besluit Pauline.

Je kan contact opnemen via coiffuretouche@gmail.com of de Facebookpagina.