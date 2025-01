Professor Hendrik Vos komt spreken over Europa

In een goedgevulde refter van de Vrije Basisschool in Langemark kwam professor Hendrik Vos op uitnodiging van het Davidsfonds spreken over Europa. “Hij vertelde met bravoure en ook met humor, maar vooral met een enorme kennis en eruditie”, weet voorzitter Peter Peene. “Hij is een begeesterend spreker die zijn publiek moeiteloos op sleeptouw neemt doorheen de geschiedenis van de Europese Unie.” Op de foto zien we v.l.n.r.: bestuurslid Rik Lepoudre, professor Hendrik Vos, voorzitter Peter Peene en bestuurslid Luc Descamps. (foto RB)