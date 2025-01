Proclamatie Junior Journalist schrijfwedstrijd Davidsfonds: Feesten jongens liever dan meisjes?

In de raadzaal werd de nieuwe lichting jeugdige journalisten ontvangen. Dit jaar waren de jongens in de meerderheid: vijf tegenover drie meisjes. “Feesten jongens liever dan meisjes?” vroeg Annick Verhaeghe van het Davidsfonds zich af.

Burgemeester Kurt Windels deed een korte verwelkoming, waarna schepen van Cultuur Liene Van Den Bosch zei dat de toekomst van de journalistiek in hun handen ligt. “Via social media heeft de journalistiek méér bereik dan ooit. We zijn heel trots op zoveel plaatselijk talent.” Annick Verhaeghe van het Davidsfonds zei dat deze nationale schrijfwedstrijd al 70 jaar bestaat. De plaatselijke afdeling organiseert deze schrijfwedstrijd voor de leerlingen van het zesde leerjaar en het tweede jaar Prizma Middenschool. Ze sprak ook over het thema Feest van de Junior Journalist schrijfwedstrijd. “We wilden een journalistiek artikel. Om onze leerlingen op weg te helpen, hebben we de leerkrachten extra info bezorgd. We gaven hen wat inspiratie over het thema Feest, waarover de leerlingen in de klas konden nadenken. Bijvoorbeeld: het verslag van een trouwfeest, een verhaal over een straatfeest, een interview met iemand die een groot familiefeest organiseert, een verslag van een verjaardagsfeest, waargebeurd of verzonnen.”

Artikels met veel drama

Volgens Annick kijkt de plaatselijke jeugd anders naar feesten. “In meer dan de helft van alle artikels die we lazen, eindigt het feest met een moord, moordpoging, ontvoering of brand. Niet meteen een happy end. Dat deed ons even de wenkbrauwen fronsen. Betekent dit dat er in de kranten en sociale media teveel drama staat in plaats van leuke en feestelijke gebeurtenissen? We lazen ook artikels over trouwfeesten, soms met bedrog door de bruid of bruidegom, over halloweenfeesten met uiteraard een dodelijk slachtoffer, over verjaardagsfeestjes met een ontvoering… Kortom, we lazen heel wat spectaculaire artikels met veel drama”, gaf Annick toe. “Onderschat deze opdracht niet! Het is niet eenvoudig om zomaar een artikel uit de mouw te schudden en de nodige inspiratie te vinden. Alle deelnemers verdienen dan ook terecht een pluim voor hun inspanning. We gingen met ons bestuur op zoek naar een artikel, vlot geschreven en met boeiende inhoud. Alle werkjes werden digitaal geschreven en anoniem ingediend. Wij lazen eerst alle teksten klas per klas door. Per klas haalden we er een drietal uit, de beste en de mooiste. Dan herlazen we die geselecteerde werkjes van elke klas met de bestuursleden en zo vonden we per klas een laureaat. Wat ons dit jaar opviel: de jongens zijn dit keer goed vertegenwoordigd. De voorbije jaren waren we al blij als er één jongen bij de klaswinnaars was tussen allemaal meisjes. Misschien ligt het aan het thema en zijn jongens grotere feestvierders? Uit dit selecte groepje van klaswinnaars kozen we dé laureaat. Eén laureaat voor alle lagere scholen en één laureaat voor het middelbaar.”

Nationale deelname

De tekst van Louise Vandenabeele uit het zesde leerjaar en die van Ibe Derhore uit het tweede jaar Prizma Middenschool zullen Davidsfonds Ingelmunster dit jaar vertegenwoordigen in de nationale wedstrijd. Daar zal een vakkundige jury hun werk nogmaals met argusogen lezen en quoteren. Indien iemand van hen beide in hun categorie tot de eersten behoort, worden ze later uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking in het Vlaams Parlement. De laureaten: Het Wonderbos (Marthe Depoorter) – Onze-Lieve-Vrouwschool, klas meester Bjarne (Raf Monseré) – De Wegwijzer, klas juf Laurence (Thorben Mulier) – De Wingerd (Jarne Vandezande) – Onze-Lieve-Vrouwschool, klas juf Maaike (Julie Vanooteghem) – Lauraat van alle zesdeklassers: De Wegwijzer, klas juf Amelie (Louise Vandenabeele). Tweede middelbaar, Prizma Middenschool (Senne Claerhout) – Laureaat voor de Middenschool: Ibe Derhore. Laatstgenoemde stond stil bij de Ironman onder de titel: Groot feest voor Stefaan De Clercq en Timmy Deman. Daarmee wist hij de jury te overtuigen.