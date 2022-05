Prizma Campus VTI in Izegem rondt eerste editie Erasmusproject succesvol af

Tijdens de voorbije twee weken trokken 24 leerlingen van Prizma Campus VTI naar Nederland, Hongarije en Polen voor de eerste editie van de Erasmusstages.

“De vuurdoop verliep zeer goed en leverde heel wat leerrijke ervaringen voor de leerlingen op”, zegt directeur Myriam Devriendt. De coronamaatregelen zorgden wel voor heel wat puzzelwerk. De initiële periode bleek opnieuw midden een coronapiek te liggen en het was ook geen sinecure om door de beperkende maatregelen bedrijven te vinden. Maar waar een wil is, is een weg en dankzij het snel schakelen van een aantal leraars en de contacten in het buitenland konden we drie Europese regio’s selecteren”, verduidelijkt de directeur.

“Het is alvast een uniek project doordat we BSO-leerlingen voor de eerste keer de kans gaven om te proeven van een buitenlandse stage, de zelfstandigheid te vergroten en een European Mobility Pass te verwerven in functie van de arbeidsmarkt, een getuigschrift dat steeds meer door bedrijven als een extra troef gezien wordt. Iedere leerling van de school krijgt trouwens de kans om op de een of andere manier een buitenlandse ervaring op te doen.”

Een bijzondere ervaring

Twee van de leerlingen die de kans grepen zijn zesdejaarsleerling Lander De Baets (18) en Matthias De Clercq (19) uit de houtopleiding. Zij trokken naar Nederland en keerden met een rugzak vol boeiende verhalen en ervaringen bij het bouw- en vastgoedbedrijf Ter Steege in Apeldoorn terug naar Izegem.

“Ik wou ervaren hoe ze in Nederland te werk gaat binnen de sector van het schrijnwerk en de bouw. Tijdens de veertiendaagse stage heb ik schrijnwerkopdrachten op daken moeten uitvoeren en voorbereidingswerken voor het plaatsen van balkons”, zegt Lander. “Ik kwam terecht in een bijzonder leuk team en voelde me er direct thuis. Ik kreeg ook al direct een job aangeboden door het Nederlandse bedrijf. Een ervaring om nooit meer te vergeten en ik kan het enkel aan iedereen aanraden om een dergelijke kans met twee handen te grijpen.” Matthias beaamt. “Dit was enorm leerrijk. Ook het feit dat we op eigen benen moesten leren staan, los van de werkuren, was ook een goede ervaring.”

Netwerk uitbouwen

Op basis van de eerste positieve ervaringen zal Prizma Campus VTI nu de buitenlandse contacten uitbreiden. “In het verleden werd door leerlingen van de bouwafdeling al meermaals een opleidingsweek gevolgd in het bouwopleidingscentrum in Bad Zwischenahn. Maar voor dit jaar lukte een samenwerking niet, doordat de coronamaatregelen geen externen in het opleidingscentrum toelieten. Maar intussen zijn de eerste contacten gelegd en hopen we de Izegemse partnersteden zoals Bad Zwischenahn, Bailleul in Frankrijk en het Tsjechische Zlin te kunnen betrekken in de volgende edities van de buitenlandse stages”, zegt schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe.