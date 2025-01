Pascal Craeye, directeur eerste graad Sint-Leo, op pensioen

Pascal Craeye (62), directeur van de eerste graad van het Sint-Leocollege, trekt op vrijdag 31 januari definitief de deur van zijn kantoor achter zich dicht. Hij wordt vanaf 1 februari opgevolgd door Kristel D’haeninck (49), die al enkele maanden de kans kreeg om kennis te maken met haar nieuwe job.

Een onderwijscarrière wordt vaak omschreven als een vlakke loopbaan, maar voor Pascal Craeye is deze omschrijving zeker niet van toepassing. “Toen ik in 1984 afstudeerde, was er weinig werk in het onderwijs en moest ik tevreden zijn met een baan als studiemeester in Knokke”, opent Pascal Craeye. “Na drie jaar kon ik aan de slag in Sint-Leo als leraar wiskunde, economie en informatica in de eerste en tweede graad. Tussen 2000 en 2015 gaf ik les aan het KHBO en werkte ik voor het Departement Onderwijs en het REN (Regionaal Expertise Netwerk) als ondersteuner voor het pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs. Bij het samengaan van Sint-Leo en Hemelsdaele werd ik aangesteld als directeur van de eerste graad van de fusieschool.” De afscheidnemende directeur gaat er prat op dat hij nooit één dag met tegenzin naar het werk trok. “Ik heb mijn job altijd met veel goesting gedaan. Na de grote vakantie was ik heel vaak blij dat ik terug naar school kon. Eigenlijk was de school mijn tweede thuis. Ik stond ook altijd heel graag voor de klas. Dat heb ik de voorbije jaren als directeur ook af en toe gedaan toen we niet onmiddellijk een vervanger vonden voor iemand die uitviel.”

Complexiteit

“Eigenlijk is de taak van een leraar in vier decennia nog niet zoveel veranderd”, gaat hij verder. “Wiskunde blijft wiskunde, maar de samenleving waarin onze leerlingen leven, is doorheen al die jaren enorm veranderd. Het is voor onderwijsmensen een hele uitdaging om zich aan te passen aan de complexiteit van de maatschappij. Ik ben benieuwd naar wat allemaal op me zal afkomen na 1 februari. Ik start straks aan een heel lange vakantie, waarin ik met plezier veel tijd zal vrijmaken voor mijn zeven kleinkinderen en wellicht ook vaker eens de vaatwasser zal leegmaken”, lacht de Dudzelenaar. (PDC)