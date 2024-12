Paradijsschool zwaait juf Myriam Vandendriessche (60) uit: “Zelfs de directeur heeft nog bij mij in de klas gezeten”

Juf Myriam Vandendriessche (60) wist niet beter dan dat de Paradijsschool zich aan het opmaken was voor een groot klasoverstijgend kerstfeest, zo vlak voor de kerstvakantie. In plaats daarvan verrasten collega’s, leerlingen en ouders haar met een hartverwarmend afscheidsfeest in het teken van haar pensionering.

“De cirkel is hiermee rond”, blikt de kleuterleidster tevreden terug op haar loopbaan die 39 jaar geleden in 1985 begon. “Na mijn stage in de Paradijsschool mocht ik er direct beginnen. Na twee jaar verhuisde ik naar de hoofdschool Ons Kasteeltje. Daar heb ik meer dan 30 jaar lesgegeven. Vier en een half jaar geleden ben ik naar het Paradijs teruggekeerd om hier als co-teacher te eindigen in het Julesklasje waar het allemaal begon.”

Gitaar- en zangtalent

“Als Chiroleidster en speelpleinanimator was ik altijd al met kinderen in de weer. De job van kleuterleidster sprak me aan omwille van het creatieve. Als kind heb ik immers altijd graag geknutseld en getekend”, zegt de juf die geroemd wordt om haar gitaar- en zangspel. “Ik heb mijn collega’s dan ook beloofd dat ik af en nog eens zal komen zingen op school”, zegt ze.

Waardevolle job

“Werken in het onderwijs is nog altijd heel waardevol”, countert juf Myriam de negatieve berichtgeving over het beroep van leerkracht. “Bij mijn afscheid heb ik van iedereen heel veel dankbaarheid mogen ervaren. Vooral het sociale aspect zal ik missen. Veel mensen in Rekkem kennen mij en omgekeerd. Ik had een warm contact met de ouders, ook oud-leerlingen spraken me vaak aan. Ik gaf les aan de kinderen én kleinkinderen van mijn leeftijdsgenoten. Zelfs directeur Gwendoline heeft als kleuter nog bij mij in de klas gezeten.”

Van het leven genieten

Myriam wil nu vooral van het leven genieten samen met haar man Luc, die enkele weken geleden met pensioen ging. “We zullen nu wat meer tijd hebben om te wandelen, op reis gaan of te lezen. Ik kan voortaan ook meer ontspannen naar de kunstacademie gaan, waar ik schilderkunst volg. Ook zullen we nu meer tijd hebben voor onze familie, vooral dan voor onze vier kleinkinderen en mijn ouders”, besluit Myriam Vandendriessche.