“Overal waar wij gaan, ontstaat magie”: Kunstacademie Poperinge viert Dag van de Academies

Één keer per jaar staan alle academies van het land extra in de kijker, tijdens de Dag van de Academies. Die vindt plaats op zaterdag 3 februari en draait dit jaar thematisch rond ‘magie’. Onder het motto ‘Overal waar wij gaan, ontstaat magie’ tovert Kunstacademie Poperinge de hele voormiddag een artistiek programma met een feestelijke randje uit zijn hoed.

Op Dag van de Academies op zaterdag 3 februari voorziet Kunstacademie Poperinge tal van activiteiten in centrum Poperinge. “Op de Vroonhofsite, onze toekomstige stek, zal het bruisen van magische workshops en concerten”, vertelt directeur Stefanie Vandewalle. “We organiseren er niet alleen de gratis workshop ‘Muziek uit oude rommel’, waar 6-12-jarigen met recupmateriaal goochelen en hun eigen muziekinstrument ontwerpen. Nog op het Vroonhof kun je meedoen aan een verbindend project: iedereen die langskomt, mag mee borduren aan een vliegend tapijt. Daarnaast zijn er de hele voormiddag klasconcerten van de koperblazers, terwijl de bibliotheek voor fluitconcerten dé place to be wordt. In de centrumstraten zal er tussen 10 en 11 uur een wonderlijke sfeer hangen dankzij een aantal intieme winkelconcertjes in de handelszaken Tende, Odevie, Optiek Dejonghe, Creatief Huis Leen Haerinck en Atelier DG.”

Levend model

“De leerlingen van woordkunst-drama zullen poëzie op wieltjes rondstrooien vanuit hun geluidswagen. Ook de volwassen studenten glaskunst werkten de voorbije weken rond het thema ‘magie’. Hun resultaten zullen te bewonderen zijn in de etalages in de Guido Gezellestraat, die maandelijks voorzien worden van nieuw artistiek werk van eigen bodem. Ook op de Grote Markt zal van alles te zien zijn.”

“Blikvanger wordt de poseersessie levend model van het modellenduo Katy en Piet dat zich in allerlei onmogelijke kronkels en bochten zal wringen. Op basis van hun poses laten de volwassen studenten schilderkunst en de jongeren van het atelier waarnemingstekenen een levensgroot en verrassend vloerschilderij groeien. Magische poëzie op maat tevoorschijn laten toveren kan in de Gedichtenautomaat. Wie graag een blijvende herinnering aan deze magisch dag overhoudt, kan terecht in de tattooshop waar je een ontwerp van de volwassen studenten grafiekkunst kan laten plaatsen.”

Magisch slotmoment

Het hoogtepunt van de Dag van de Academies zal het slotmoment vormen. “Om 11 uur trekken de deelnemers van de workshop met hun zelfgemaakte ‘rommelinstrumenten’ in een parade naar de markt, ondersteund door het trommelkorps van Koninklijke Sint-Stanislasspeelschaar. Een primeur is weggelegd voor de beiaard van de Sint-Bertinuskerk. Voor het eerst sinds de restauratie van de kerktoren neemt directeur en stadsbeiaardier Ludo Geloen de beiaard opnieuw in gebruik. Hij brengt er de composities ‘Muziek uit oude rommel’ en ‘Als ik kon toveren’ van Herman Van Veen.”

Schepen Loes Vandromme en directeur Stefanie Vandewalle zullen er vervolgens een speech over de Magie van het Deeltijds brengen. “Enkele leerlingen dans luiden de toast op een verder magisch werkjaar in met een artistieke choreografie. Opvallend detail: hierbij zullen ze gebruik maken van kunstig versierde schilden en een vliegend tapijt, ontworpen door de studenten Beeldende kunst.”

Café artistiek

Na dat alles stopt het niet voor de academie. “In de aanloop naar de Dag van de Academies organiseerden we de pianoweek met tal van lezingen, masterclasses, klasconcerten en een lerarenconcert in de kapel van Sint-Benedictus. Tijdens een heuse wervingsweek gingen we langs in een 20-tal basisscholen in de brede regio en nodigden we de centrumscholen uit voor een (instrumenten)voorstelling als kennismakingsmoment met onze domeinen muziek, woord, dans en beeld op het Vroonhof”, aldus directeur Vandewalle.

Op zondag 4 februari om 11 uur is er Café artistiek, een overkoepelende samenwerking tussen de diensten Academie, Bibliotheek en Cultuur. “Café artistiek is een talkshow op zondag over cultuur, boeken, kunst, muziek, toneel en zoveel meer. Deze keer zijn we te gast in de bibliotheek. Gasten in het kader van het project Levende Bib zijn Aaron Braem, eco-designer en oud-leerling van de academie Arend Vandenberghe en Katrien Verfaillie, troubadour en bezieler van de Dorpsestafette. Winnaar Opkomend Talent bij de Cultuurprijzen 2023 Lars Pectoor en de hoboklas zorgen voor fijne muzikale intermezzo’s. Inschrijven kan ook hier via de webshop via de website van de stad. Het tarief is twee euro waarbij je een gratis aperitief aangeboden krijgt.”

Info: www.kunstacademiepoperinge.be/kalender en https://shop.poperinge.be/mijn/evenement/bfeb27a526ac1472cb6ae304b2cbf184