Ouderraad maakt 1.640 ontbijten klaar voor de brede regio

De ouderraad van de scholen De Kim en De Sam organiseerde een uitzonderlijke ontbijtservice. Stijn Eeckhout (van De Sam) tijdens het klaarmaken van de pakketten: “Dit initiatief is aan zijn zevende uitgave toe. Telkens een succes en vlot georganiseerd. Wij kunnen rekenen op veel sponsoring of prijsreductie om het pakket zo goedkoop mogelijk aan te bieden. De opbrengst gaat naar de werking van de scholen.” In totaal 1.640 ontbijten. “Een hele klus en dit is het maximum dat wij kunnen bezorgen. Er zijn zo’n 25 circuits, zelfs tot Roeselare en Kluisbergen. Gelukkig kunnen wij op een grote groep vrijwilligers rekenen om dit te klaren.” (MVD/foto MVD)