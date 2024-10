Oud-leerlingen Retorica 1964 vieren diamanten jubileum

In Restaurant Retro vierden de oud-leerlingen van Retorica 1964 aan het St.-Jozefscollege, het feit dat ze 60 jaar zijn afgestudeerd. Destijds gestart met 31 leerlingen in de Grieks-Latijnse afdeling, waren ze nog slechts met 17 toen ze in 1963 klaar stonden om hun laatste jaar aan te vatten. Ondertussen was de onderlinge vriendschap zo hecht geworden dat zij oordeelden dat de Retorica niet het einde mocht betekenen van hun jarenlange samenzijn. Zo ontstond de Vriendenkring Reto 1963-1964 of Reto ‘64. Sindsdien halen zij nog elk jaar de vriendschapsbanden aan. Dit jaar vierden zij hun 60-jarig jubileum met een bijeenkomst in Restaurant Retro. Ook de huidige preses, eerst 10 jaar vice-preses en nu al 50 jaar ‘preses ad vitam’, werd gehuldigd om zijn jarenlange inzet om de groepssfeer levendig te houden en dit voor … ‘ad multos annos’. (MI/foto Frank)