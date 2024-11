Oud-leerlingen en -leerkrachten land- en tuinbouwschool komen voor de 51ste keer samen

De oud-leerlingen en -leerkrachten van de Poperingse land- en tuinbouwschool kwamen al voor de 51ste keer samen voor een reünie. Het feest vond plaats in De Lissewal in Elverdinge en er waren 140 oud-leerlingen aanwezig. Er werd een groepsfoto genomen van de mensen die 10 jaar of 40 jaar geleden de school hebben verlaten. Op de foto herkennen we eredirecteur Paul Verraes, coördinator land- en tuinbouwschool Hans Pattyn, Jeroen Bossaert uit Wervik (10 jaar), Dieter Louwagie uit Alveringem (10 jaar), Lukas Veramme uit Lo-Reninge (10 jaar), Florjan Bossaert uit Beven-aan-den-IJzer (10 jaar), Frederic Debuf uit Hollebeke (10 jaar), Geert Versavel uit Krombeke (40 jaar), Danny Haeghebaert uit Vleteren (40 jaar) Stefaan Gheeraert uit Poperinge (40 jaar), Wouter Verdonck uit Wulvergem (40 jaar) Bart Vandenbulcke uit Elverdinge (40 jaar), Ivan De Baene uit Watou (40 jaar), Geert Rosseeuw uit Watou (40 jaar) en voorzitter van de oud-leerlingenbond Robert Lahousse. (foto RVL)