Oud-leerlingen Atheneum Brugge houden reünie

In de Old Steamer aan de Rederskaai in Zeebrugge kwamen de oud-leerlingen samen die in 1974 afgestudeerd zijn aan het Atheneum in de Sint-Clarastraat in Brugge. Het is 50 jaar later en nog maar hun tweede reünie. Er werd heel wat bijgepraat en ze vertelden anekdotes uit hun schooltijd. De reünie werd gehouden bij oud-leerling Dirk De Bruycker, die begin volgend jaar afscheid neemt van zijn klanten want de Old Steamer zal plaats maken voor een nieuw appartement. Hij zal veel vrienden en klanten missen. De reünie was een bijzonder geslaagde avond die duurde tot in de vroege uurtjes. Een groepsfoto voor de zaak mocht niet ontbreken. (SR/gf)