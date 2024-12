Oud-leerkrachten van Sint-Jozefsschool halen samen herinneringen op

Naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de Sint-Jozefsschool in Ieper kwamen de gewezen leerkrachten nog eens samen. Herinneringen werden opgehaald en een groepsfoto mocht niet ontbreken. Op de achterste rij zien we Christa Desmet, Bernard Vanhove, Johny Durnez, Colette Debleu, Guido Lazeure, Jean-Marie Dehaene, Magda Viaene, Peter Coertjens en Isabelle Dewulf. Op de middelste rij staan Monique Ackaert, Magda Supply, Annie Delmotte, Nadia Maes, Chris Bocksoen, Hermine Lewyllie, Mieke Vandermarliere, Rosa Devos, Heide George, Nele Dael en Jenny Vandenbulcke. Vooraan herkennen we Maria Debacker, Nicole Monteyne, Greta Vanryckeghem, Lisette Windey, Gerda Delva, Martine Deschildre, Marleen Desodt, Christine Ostyn en Marie-Joseph Delanghe. (foto EG)