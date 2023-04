West-Vlaamse rijscholen kampen ook na corona nog met wachtlijsten: “Tot wel drie maanden door tekort aan instructeurs”

De West-Vlaams rijscholen zijn hard op zoek naar nieuwe lesgevers. Door de grote nood aan rij-instructeurs, is het erg moeilijk om de door corona ontstane wachtlijsten voor rijlessen weg te werken. Wie een plaatsje bij de rijschool wil, moet nog altijd maanden geduld oefenen.

Zowat alle rijscholen in West-Vlaanderen zijn op zoek naar minstens één extra rij-instructeur per vestiging. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie bij rijscholen Lust, Secura, Pinkers, VAB en de Kortrijkse Rijschool. “We hebben zeker plaats voor vijf voltijdse medewerkers”, klinkt het bij Secura, die vestigingen heeft in Brugge, Diksmuide, Ieper, Menen, Oostende, Roeselare, Torhout en Veurne. Maar ook elders horen we gelijkaardige geluiden. “De strijd tussen rijscholen gaat niet om de leerling aantrekken, maar wel om de lesgever”, weet Jeroen Smeesters, voorzitter van Federdrive, de federatie van erkende beroepsrijscholen.

Alleen rijschool VAB, die in onze provincie centra heeft in Brugge, Gistel, Oostende, Oostkamp en Torhout, kampt niet met een tekort. “Wij hebben iets meer ademruimte”, zegt Mich Vergauwen. “Tijdens en na de coronacrisis hebben we veel geïnvesteerd in de opleidingen voor rij-instructeur. En dat was een succes, want we hebben 20 procent meer lesgevers dan anders kunnen aantrekken.”

Lastige opleiding

Wie rij-instructeur wil worden, mag rekenen op een opleiding van ongeveer een jaar. Dat mag best wat eenvoudiger, vindt Dirk Covemaeker van rijschool Secura. “Eerst moet je een theoretisch examen afleggen over de wegcode en automechanica”, zegt hij. (Lees verder onder de getuigenis van Luc)

Luc De Backer (57) uit Diksmuide zit middenin zijn opleiding tot rij-instructeur. Momenteel loopt hij stage. “Het geeft mij veel voldoening om leerlingen zonder rij-ervaring op twintig uur tijd het vertrouwen te geven om zich veilig in het verkeer te begeven”, zegt hij. “Je kan echt een verschil maken, want je ziet iemand die bang is achter het stuur zijn angst overwinnen. Of je helpt iemand die een rijbewijs nodig heeft voor zijn job op weg. Het is een mix van theoretische kennis, vaardigheden, veiligheid en alles op een goeie manier kunnen overbrengen. Je moet serieus kunnen zijn, maar ook voldoende aanmoedigen. Soms is het nog moeilijk, want ik rijd al tientallen jaren en voor mij is alles vanzelfsprekend. Maar nu moet je ieder klein detail duidelijk en logisch kunnen uitleggen.”

“Daarna moet je nog eens 300 uur stage volgen in een erkende rijschool, waarvan een deel rijlessen mee volgen, dan rijles geven onder begeleiding en uiteindelijk ongeveer 150 uur zelfstandig rijles geven. Dán pas kan je een officiële test afleggen voor een beroepsjury. Dat proces moet eigenlijk veel simpeler kunnen door bijvoorbeeld meer examenzittijden te organiseren of door het examen automechanica iets toegankelijker te maken. We moeten mensen kunnen motiveren om deze job te kiezen.”

Luc De Backer uit Diksmuide is rijinstructeur in opleiding. © Peter Maenhoudt

Tot drie maanden wachten

Door de verschillende lockdowns tijdens de coronacrisis werden rijlessen keer op keer uitgesteld. “Daardoor kwam er ook geen plaats vrij voor nieuwe leerlingen en ontstonden er heel lange wachtlijsten”, zegt Dirk Covemaeker. “En hoe kan je zo’n wachttijd inhalen, als je daarvoor de instructeurs en uren niet hebt?”

Volgens Federdrive is de wachttijd voor praktische rijlessen nog altijd 15 procent langer dan voor corona. Bij de West-Vlaamse rijscholen is het vandaag nog altijd tot drie maanden wachten om praktische autorijlessen te kunnen volgen. “Dat is zowat het nieuwe normaal geworden. Al zijn er nog altijd mensen die verwachten dat ze volgende week kunnen beginnen”, zegt Regnier Bultinck van de Kortrijkse Rijschool, die vestigingen heeft in Kortrijk, Wevelgem, Gullegem en Kuurne.

“Bijna iedereen wil rijles volgen na de schooluren, op woensdagnamiddagen of in het weekend”, weet Hubert Verelst van Lust, met vestigingen in Roeselare, Zwevegem, Deerlijk, Waregem, Moorslede, Staden, Harelbeke, Diksmuide, Torhout, Meulebeke, Tielt, Emelgem, Izegem en Kortrijk de grootste rijschool van West-Vlaanderen. “Natuurlijk is het voor die momenten dan ook langer aanschuiven. Iedereen wil zo vlug mogelijk zijn rijbewijs halen, maar als er onverwachts overdag een plaatsje vrijkomt, krijgen we dat dan niet meer ingevuld.”

Examencentra

Rijscholen zijn voor hun lessen niet alleen afhankelijk van rij-instructeurs, maar ook van de examencentra. Uit een rondvraag blijkt ook dat het bij de vier examencentra in onze provincie een viertal weken tot soms zelfs drie maanden wachten is voor een afspraak. “Het heeft geen zin om lessen in te plannen als de leerlingen erna nog acht weken moeten wachten om hun examen af te leggen”, zegt Hubert Verelst van Lust. “Mensen die net beginnen rijden, kunnen op zo’n tijd veel vergeten.”