Werken eerste van drie nieuwbouwprojecten Barnum-Viso gestart

In 2019 beslisten Barnum en Viso om de krachten te bundelen en te groeien tot één grote campus. Vier jaar later starten de werken van het eerste van drie grote bouwprojecten. Leerlingen van beide scholen legden vorige week de eerste steen van de nieuwbouw op de locatie van de reeds ontmantelde kapel van Barnum.

In een volgende fase wordt ook de site Barnum aangepakt en komt er een nieuwbouw op de plaats waar nu woonzorgcentrum Ter Berken staat. De nieuwe school zou moeten openen op 1 september 2027 en wordt zo de grootste secundaire school van Roeselare met 1.800 leerlingen en 230 leerkrachten op één campus.

De samenwerking tussen Barnum en Viso werd vier jaar geleden beslist en binnenkort starten de eerste bouwwerken. Op de site van de vroegere kapel van Barnum mochten drie leerlingen van Barnum, Viso Campus Polenplein en Viso Campus Delbekestraat de eerste steen leggen. “In dit nieuwe gebouw langs de Zijstraat voorzien we negen moderne leslokalen”, vertelt Joeri Sioen, adjunct-directeur van Viso. “Leerlingen zullen er niet alleen klassikaal les kunnen volgen, de ruimtes kunnen ook flexibel ingezet worden zodat ze met meerdere klassen aan projectwerk kunnen doen.” Het lichtrijke gebouw dat getekend werd door architectenbureau AVDK, wordt aangesloten op het warmtenet en zal klaar zijn op 1 september 2024. “Het is de voorbode van wat nog komt, want in 2024 starten de infrastructuurwerken op de site van Barnum.”

Restaurant met zicht op water

“Daar pakken we de werken in verschillende fases aan”, aldus directeur van Barnum, Koen Germonprez. “Zo krijgt het internaat nieuw schrijnwerk, wordt de turnzaal gerenoveerd en bouwen we de Franciscuszaal om tot overdekte speelplaats. Er komt ook een centrale circulatie-as om alles met elkaar te verbinden.” Als laatste wordt een nieuwbouw gerealiseerd van 7900 vierkante meter op de locatie van woon- en zorgcentrum Ter Berken. “Hier komt niet alleen het nieuwe schoolrestaurant met zicht op het water, we voorzien ook klassen voor beauty & wellness, voeding, wetenschappen en algemene vakken”, weet Patrick Soenen, directeur van Viso. “In deze fase pakken we ook zaal Palaestra in de Stokerijstraat aan en worden site Barnum en Ter Berken met elkaar verbonden door een veilige verbindingsas.”

De nieuwe school wordt meteen de grootste secundaire school van Roeselare met 230 leerkrachten en 1800 leerlingen. “We hopen te openen op 1 september 2027”, aldus Serge Verlinde, directeur van Barnum. “Het wordt een plaats waar zowel leerlingen uit ASO, TSO en BSO samen school lopen, met aandacht voor ieders talenten en onderwijs van hoge kwaliteit.” Daarom zetten de scholen nu al stappen op didactisch vlak. “Vlak voor de eerstesteenlegging zaten de vakcoördinatoren van beide scholen voor het eerst samen per vak om elkaar en elkaars werking te leren kennen”, aldus Veerle Vanoost, directeur van Viso. “Op die manier zetten ze de eerste stappen naar een samenwerking binnen hun vak.”