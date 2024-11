Tuur Delacroix maakt kans op Bachelorprijs 2024

Tuur Delacroix (21), afgestudeerd als informaticus aan Hogeschool West-Vlaanderen, is genomineerd voor de Bachelorprijs. Hij onderzocht hoe digitale leerinhoud toegankelijker gemaakt kan worden voor onderwijs in kansarme landen.

Met de Bachelorprijs bekronen SciMingo en de Vlaamse hogescholen professionele bachelorproeven die sterk inzetbaar zijn in het werkveld. Tuur haalde de longlist uit meer dan honderd inzendingen en weet eind deze maand of hij de shortlist van vijf kandidaten haalt. Voor zijn onderzoek werkte Tuur samen met zijn stageplaats Kaffie en vzw Afrodidact, aan het KUBO-project dat kansarme regio’s wil ondersteunen met educatieve technologie. “Ik wil impact hebben”, vertelt Tuur, gewezen leerling aan Pegasus en het Ensorinstituut. “Voor ons is toegang tot online cursussen, leermodules en informatie vanzelfsprekend, maar in veel achtergestelde contexten is dat niet zo. Daar wou ik iets aan doen. Ik hielp mee programma’s ontwikkelen die functioneren op computers die werken zonder directe wifi of elektriciteit. Zo heb je de Raspberry Pi, een volwaardige computer die louter functioneert met de meest essentiële onderdelen.”

Gepersonaliseerd leren

Delacroix bestudeerde verschillende platforms die offline gepersonaliseerd leren mogelijk maken en identificeerde Kolibri als het meest geschikte. Deze maand wordt het onderzoek van Tuur breed uitgerold in Gambia. "In combinatie met eenvoudige hardware, maakt dit platform het mogelijk om gepersonaliseerde leerpaden aan te bieden, wat de onderwijsomstandigheden in kansarme gebieden aanzienlijk verbetert. Zo maakt het programma om de zoveel tijd uit zichzelf contact met het internet om de informatie op de computer up-to-date te houden. De werking van KUBO wordt ondersteund door vzw Afrodidact, die geen eigen inkomsten heeft en volledig afhankelijk is van donaties. Hoewel ik nu fulltime actief ben als informaticaconsultant, blijf ik me inzetten voor KUBO. Zo kan ik helpen het programma op lange termijn te ondersteunen en verder uit te bouwen." Op 19 december wordt de winnaar van de Bachelorprijs bekendgemaakt.