Quiz & Fit steunt Belgische paralympiërs

Op zaterdag 7 december organiseren vier studenten Sport Business Management een sportieve quiz in De Vikingschool in Roeselare in het kader van hun opleiding. De opbrengst schenken ze aan het Belgisch paralympisch team.

“Drie medestudenten en ikzelf moesten in het kader van onze opleiding Sport Business Management een sportgerelateerd evenement organiseren”, opent Victor Traen (20). “We besloten om een sportieve quiz te organiseren: en combinatie van sport en quizzen. Het is een ander concept dan gewoonlijk en we hopen met deze unieke insteek heel wat volk te lokken en een mooi bedrag te kunnen inzamelen voor het Belgisch paralympisch team.”

“We besloten om 80% van onze opbrengst aan hen te schenken, omdat we namelijk zelf een paralympiër als klasgenoot hebben, die onlangs zelfs meedeed op de spelen in Parijs.”

Het concept bestaat uit een algemene sportquiz met actieve tussenrondes van New Sports. Tijdens de pauze krijgt iedere deelnemer de kans om wat energie op te doen met lekkere soep en pistolets, eveneens ten voordele van het Belgisch paralympisch team. Er zijn ook douchemogelijkheden voorzien.

“In teams van vier wordt er eerst gesport. Ieder team verzamelt zoveel mogelijk punten tijdens het beoefenen van de New Sports. Na de pauze volgt dan de algemene quiz”, legt Victor uit.

Kleedkamers

“Na afloop van alle sport- en quizrondes worden de totale punten nauwkeurig berekend en maken we de winnaar bekend. Tijdens het natellen van de punten krijgt iedereen dan ook de kans om zich even op te frissen. We voorzien één kleedkamer voor vrouwen en drie kleedkamers voor mannen. We verwachten rond 22.45 uur te kunnen eindigen.” (RV)

De Quiz & Fit vindt plaats op zaterdag 7 december om 18 uur in De Vikingschool in de Groenestraat 267 in Roeselare. Deelname bedraagt 25 euro per team. Inschrijven kan via victor.traen@student.howest.be.