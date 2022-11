Jonas uit Aarsele start Aquastream met vier medestudenten: “Bewegend water voor gezonde dieren”

Jonas Van Biesbroeck uit Aarsele heeft samen met vier medestudenten aan hogeschool VIVES in Roeselare het studentenbedrijf Aquastream opgericht. Met hun onderneming bieden ze een oplossing voor het bevroren drinkwater van dieren tijdens de wintermaanden.

De vijf studenten Agro- en biotechnologie , Jonas Van Biesbroeck uit Aarsele, Silke Van de Walle uit Mechelen, Margaux Desrumaux uit Zwevegem, Jonas Van Biesbroeck uit Aarsele, Maxime Van Merhaeghe uit Wortegem-Petegem en Wenke Bond uit Kampenhout, moesten in het kader van hun studies een eigen studentenbedrijf oprichten. Met hun onderneming Aquastream bieden ze een oplossing voor het bevroren drinkwater van dieren tijdens de wintermaanden.

Proper drinkwater

Het is van groot belang dat dieren in een weide altijd toegang hebben tot proper, drinkbaar water. In de zomermaanden is er soms algengroei, wat kan leiden tot long- en huidirritaties, en in de wintermaanden vriest het water ‘s nachts meestal aan. Daardoor zijn er soms periodes zonder beschikbaar water.

“Het bevroren water in de bak zet soms uit waardoor de drinkbak barst. Als dit niet tijdig wordt opgemerkt, hebben weidedieren langere periodes geen water. Paarden kunnen na 4 uur zonder water al serieuze problemen ondervinden met hun spijsvertering”, legt Jonas Van Biesbroeck samen met zijn medestudenten uit.

Aquastream heeft een drinkbak ontwikkeld die naast de drinkbak van de dieren geplaatst kan worden. Deze bak wordt via buizen in contact gebracht met het drinkwater en zorgt voor een sterke, continue circulatie in het water. “Door het in beweging zetten van het water bevriest het niet in de drinkbak. Daarnaast zorgt deze continue circulatie in warmere maanden voor een belemmering van algengroei. Het water blijft dus zowel properder als gezonder voor de dieren.”

Accu met zonnepaneel

De circulatie in de bak gebeurt via een pomp die wordt aangestuurd door een accu die gekoppeld is aan een zonnepaneel. Op deze manier is ook geen elektriciteit nodig op de weide. Ook stromend water is geen vereiste om dit systeem te laten werken. De studenten omschrijven Aquastream als de toekomst voor weidedrinkbakken. Net zoals hun slogan zegt: “Bewegend water voor gezonde dieren!”

De kostprijs voor deze unieke installatie bedraagt 499,95 euro. Doordat het op bijna iedere drinkbak bevestigd kan worden, hebben de studenten beslist om het te verkopen zonder drinkbak. Zo kan iedereen zijn eigen drinkbakken gebruiken en hoeven er dus geen nieuwe aangekocht te worden.