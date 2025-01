Howeststudenten verkennen de toekomst met zelfgeschreven boek ‘Vlaanderen 2067’

Hoe zou de wereld er morgen uit kunnen zien? Het boek ‘Vlaanderen 2067’ – samengesteld door tweedejaarsstudenten Idea & Innovation Management aan Howest – neemt je mee op een reis door vier mogelijke toekomsten van Vlaanderen in 2067.

Onder begeleiding van Thomas D’hooge, voor het vak Future Thinking, hebben de tweedejaarsstudenten Idea & Innovation Management aan Howest scenario’s ontwikkeld die variëren van technologische utopieën tot geïsoleerde realiteiten. “In dit boek verkennen we de levens van 20 fictieve persona’s binnen vier verschillende scenario’s, elk gevormd door de assen van onzekerheid: Tina (There ls No Alternative) versus Tamara (There Are Many And Real Alternatives) en individualisme versus collectief”, legt Wout Van Lessen (23) uit.

“Iedere student schreef vier kortverhalen tussen 800 en 1.000 woorden, gericht en gelinkt aan toekomst, hoe die er zou uitzien en volgens deze twee assen, waarbij het personage telkens in een ander avontuur of onverwachte situatie terechtkomt. Van spannende ontmoetingen tot verrassende wendingen: elk verhaal is uniek, maar samen vormen ze een samenhangend geheel. Zo kwam het boek ‘Vlaanderen 2067’ tot stand. Deze verhalen zijn geen voorspellingen, maar uitnodigingen tot reflectie en dialoog over de vele mogelijke toekomsten die voor ons liggen.”

“Deze verhalen zijn geen voorspellingen, maar uitnodigingen tot reflectie en dialoog over de vele mogelijke toekomsten die voor ons liggen” – Wout Van Lessen

“We hopen mensen te inspireren door de kracht van verbeelding en de complexiteit van de toekomst. Welke scenario’s herken jij? Welke lijken je het meest aannemelijk of juist onvoorstelbaar? Dit boek daagt je uit om verder te denken en je eigen visie op de toekomst te vormen. In Vlaanderen 2067 bieden we perspectieven en komt elk verhaal met een moraal, steeds onderbouwd met artikels uit het nieuws. Zaken die echt gebeurd zijn, worden erin verwerkt.”

Het boek werd donderdag 23 januari gelanceerd in The Core op campus Kortrijk Weide. Met een luisterbooth kon je de verschillende verhalen van Vlaanderen 2067 beluisteren. Het boek wordt verkocht, zonder winst, op www.toekomstverhalen.be. Onderaan de website staat een link met contactformulier voor geïnteresseerden.