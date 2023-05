Exclusieve blik achter de schermen van Europacollege in Brugge: “Onze studenten zijn internationaal gegeerd”

Om de burger dichter bij Europa te brengen, en omgekeerd, nodigde de Provincie West-Vlaanderen enkele Bruggelingen uit voor een blik achter de schermen van het Europacollege. Wij mochten de groep vergezellen tijdens de toer in de campus langs de Verversdijk.

Terwijl de 340 studenten van het Europacollege aan het blokken zijn voor hun examens enkele tientallen onder hen in de nok van het moderne gebouw in de Verversdijk omdat het oude rectoraat langs de Dijver kampt met een stroompanne trakteert professor Norbert Vanhove ons in de aula, genaamd naar gewezen voorzitter en premier Jean-Luc Dehaene, op een interessante lezing over deze Europese school. De penningmeester van het Europacollege snoert meteen de Eurosceptici de mond. “Zonder de Europese Unie zouden wij nooit zo’n welvaart hebben. De Britten hebben nu al spijt van de Brexit, over tien jaar zullen ze opnieuw deel uitmaken van de EU.”

“Wist u dat het Brugse stadsbestuur indertijd niet echt happig was op de komst van het Europacollege? De stadskas zat er in 1949 niet warmpjes bij en het toenmalig college vreesde dat Brugge zwaar zou moeten investeren in deze onderwijsinstelling. Dat Brugge van Europa toch de voorkeur op andere steden kreeg, was vooral te danken aan de inzet van pater Verleye.”

Honderd landen

Norbert Vanhove geeft enkele cijfers die ons doen duizelen. Sinds het allereerste academiejaar 1949-50 zijn al 15.521 Europese studenten opgeleid in Brugge. Het gaat om jongeren uit meer dan honderd landen, die al een masterdiploma hadden en zich in het Europacollege een jaar lang specialiseerden in Europees recht, economie, politiek & administratie of internationale betrekkingen. “De voertalen zijn Frans en Engels. De studenten moeten minstens twee vakken afleggen in de slechtste van die twee talen. Frans is een horror voor studenten uit Nederland en Scandinavië”, glimlacht Norbert Vanhove.

De aula Jean-Luc Dehaene, genoemd naar de oud-premier. © Davy Coghe

Vorig jaar waren er 341 studenten uit 56 landen, die les kregen van 240 gastprofessoren. “Er waren 6.000 kandidaten, na een eerste selectie bleven er acht maanden voor de start van het academiejaar 2.000 gegadigden over. Zij werden onderworpen aan zware selectieproeven.” Naar wij vernamen kregen zij tijdens hun interviews onder meer strikvragen als ‘wat is het verschil tussen de Europese Raad en de Raad van Europa’ voorgeschoteld.

“In april staan al de grote, internationale advocatenkantoren al te dringen om onze beste studenten aan te werven”

Vooral Frankrijk blijkt een leverancier te zijn van studenten. Volgens Norbert Vanhove aanzien de Fransen het Europacollege als een internationale topschool, een opleiding voor hoge ambtenaren. “Ze plaatsen onze instelling even hoog als hun befaamde Ecoles Nationales d’Administration, die verschillende presidenten onder wie Emmanuel Macron voortgebracht heeft. In april staan al de grote, internationale advocatenkantoren al te dringen om onze beste studenten aan te werven. Er staan niet alleen jobs te wachten in de Europese instellingen en in de diplomatieke wereld, onze studenten zijn ook gegeerd bij vele private multinationals.”

Discriminatie

Onder de 341 studenten zitten er slechts 30 Belgen. Norbert Vanhove: “Zij hebben enkel recht op een studiebeurs als ze in het buitenland studeren. Dat geldt dus niet voor Brugge. Het inschrijvingsgeld kost 27.000 euro. We proberen die discriminatie op te lossen door private sponsors voor die Belgische studenten te zoeken.”

Norbert Vanhove wijst erop dat het Europacollege sinds kort in samenwerking met The Fletcher School, een universiteit in het Amerikaanse Boston, een twee jaar durende master in transatlantische betrekkingen aanbiedt. Dit schooljaar werd ook de European Diplomacy Academy opgericht, met veertig jonge diplomaten als studenten.

De oude kloostergang van de Jezuïeten. © Davy Coghe

Daarnaast volgen 6.000 ambtenaren en kaderleden uit de bedrijfswereld kortlopende trainingsprogramma’s in Brugge. Over de plannen van het Europacollege om in Tirana Albanië zou graag toetreden tot de EU een derde campus te openen, na Natolin in 1992 in Polen, is de schatbewaarder niet enthousiast. “Dan moet de koek in drie verdeeld worden. We moeten alle drie uit dezelfde ruif eten.”

Farcen

De vele perikelen rond de bouw en de financiering van het ‘nieuwe’ schoolgebouw langs de Verversdijk, dat voordien een Jezuïetenklooster, een kazerne voor de cavalerie, het Atheneum, de rijksmiddenschool en krakers herbergde, stemmen Norbert Vanhove kritisch. “Ik kan een boek vullen met al de farcen die we meegemaakt hebben. Die klus heeft 13 jaar geduurd van 2001 tot 2013 en moest in twee fasen gerealiseerd worden. Onze toenmalige voorzitter Jean-Luc Dehaene zei in zijn typische stijl: laat ons eraan beginnen. Terwijl we nog geen geld hadden…”

“De Zeebrugse glasfabriek wou voor 350.000 euro sponsoren, op voorwaarde dat ze haar nieuw Brugs glas als pilootproject op de site mocht installeren. Njet, zei een bus vol ambtenaren”

Zeventig procent van de 25 miljoen euro die deze campus gekost heeft, werd vergaard via publieke en private sponsoring. “De rest van het geld werd geleend. Ik gruwel nog van de nare ervaringen met de ambtenaren van Monumenten en Landschappen. De Zeebrugse glasfabriek wou voor 350.000 euro sponsoren, op voorwaarde dat ze haar nieuw Brugs glas als pilootproject op de site mocht installeren. Njet, zei een bus vol ambtenaren. Ze zijn niet eens uit hun gecharterde bus gestapt, toen ze de werf kwamen inspecteren.”

“Een andere, potentiële gouden sponsor, Deceuninck Plastics, mocht van het stadsbestuur geen pvc-ramen plaatsen in het oude gedeelte. Dat was geklasseerd, maar er waren geen waardevolle elementen meer in dat 17de gebouw. Er was dus geen sprake van schending van Werelderfgoed. Het Atheneum had het pand al verminkt door van twee drie verdiepingen te maken. Twintig jaar lang werd nadien het leegstaande gebouw enkel bevolkt door krakers! Nu zijn het enkel de duiven die ons nog pesten”, aldus Norbert Vanhove.

Hij eindigt zijn betoog en rondgang met te wijzen op de lokalen waar op 1 april 2014 naar aanleiding van het bezoek van president Xi Jinping een Chinese bibliotheek werd ingericht. “De 10.000 boeken werden bekostigd door de Chinese president, de bib werd door Chinese medewerkers geordend. We dachten eerst dat het een aprilgrap was.”