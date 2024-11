Emotiekoffers voor kleuters

Naar aanleiding van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid lanceert Ruiselede, met Huis van het Kind en LOGO, de emotiekoffer voor kleuters. Dit initiatief leert kleuters omgaan met emoties zoals vreugde, verdriet, woede, angst, kalmte en verwarring. Naast drie boeken over het Kleurenmonster, bevat de koffer zes kleurrijke monsters die elk een specifieke emotie verbeelden, een gezelschapsspel, een gevoelsspiegel, een emotiebarometer en andere creatieve tools. “Door kleuters te leren hun gevoelens te begrijpen en uit te drukken, bouwen we aan hun mentale weerbaarheid”, legde schepen voor Welzijn Linda Wyckstandt uit. De emotiekoffers worden binnenkort verspreid over de basisscholen De Kiem en De Linde. (GGM/gf)