56 cursisten behalen diploma Nederlands

Op vrijdag 31 januari nodigden Stad Kortrijk en Ligo 56 afstuderende Alfa&NT2-cursisten uit in de centrale bib aan de Leiestraat. Zij werden in de bloemetjes gezet omdat ze hun diploma Nederlands behaalden en zo een intens leertraject afsluiten dat hen klaarstoomt voor actieve deelname aan de samenleving.

Elk jaar volgen zo’n 2.500 volwassenen bij Ligo lessen die hen helpen hun digitale, numerieke en communicatieve vaardigheden te verbeteren, een essentiële stap naar zelfstandigheid. De opleiding duurt gemiddeld twee tot drie jaar, met meerdere lesdagen per week, en speelt een cruciale rol in hun maatschappelijke integratie.

Ook Syrische Aicha Al Hussein ontving op 31 januari haar diploma Nederlands. “Lezen en schrijven kan ik goed, maar spreken is moeilijker. Na onze verhuis naar Kuurne ben ik van plan om Nederlands verder te studeren tot ik het goed kan spreken. Ik vind het belangrijk me verstaanbaar te maken in bijvoorbeeld het ziekenhuis, bij de dokter, op de school van mijn kinderen of in het werkveld.”

Elke cursist ontving naast het diploma ook een jaarabonnement op de bib en het boekje ‘Kadul en Keirepap’, een symbolische erkenning voor hun doorzettingsvermogen. Stad Kortrijk wil met deze uitreiking niet alleen de persoonlijke groei van de cursisten vieren, maar ook het belang van basisvaardigheden voor iedereen in de verf zetten.

“Afstuderen betekent een mijlpaal in je leven. Met de stad benadrukken we het belang van dit traject en ons engagement om alle inwoners maximale kansen te bieden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. In Ligo kennen we daarin al jarenlang een goede partner. Taal, integratie en stappen zetten naar de arbeidsmarkt zijn cruciaal”, aldus Giovanny Saelens, schepen van Gelijke Kansen.

“Onderwijs is de sleutel tot groei en kansen. Door hun basisvaardigheden uit te breiden en Nederlands in de vingers te krijgen, leggen deze 56 cursisten een stevige basis om hun plek in de samenleving te versterken. Dit opent deuren naar werk, zelfstandigheid en verbinding”, besluit Hannelore Vanhoenacker, schepen van Onderwijs.